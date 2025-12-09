Sergio Ramos le Dice Adiós a los Rayados de Monterrey; Este fue su Emotivo Mensaje

A casi un año de debutar con Rayados, Sergio Ramos se despide de la afición con un emotivo mensaje a través de redes sociales. Con más de 30 partidos en cancha, el jugador español ha cerrado su participación en la liga mexicana luego de que su equipo fuera eliminado en una semifinal en este torneo.

La noticia de su salida de Rayados se dio a conocer desde el pasado 6 de diciembre, fecha en la que el equipo perdió en una semifinal contra el equipo de Toluca, pero no fue hasta este 9 de diciembre cuando Sergio Ramos agradeció con un mensaje y un par de fotos su estadía en la Sultana del Norte.

El jugador mencionó que su paso por Rayados le ha dejado nuevas experiencias y muchos amigos. Sergio Ramos dijo sentirse orgulloso de haber podido portar el brazalete como capitán durante los 34 partidos que jugó con el equipo y que se sentía agradecido por haber liderado a sus compañeros durante su primer torneo con clubes de otros países.

Por siempre me sentiré orgulloso de haber llevado el brazalete de capitán de Rayados y de haber defendido con coraje el Gigante de Acero

Por último, Sergio Ramos agradeció a sus seguidores y a la afición por brindarle apoyo y un buen recibimiento desde el pasado 22 de febrero, cuando debutó con el equipo como defensa siendo por primera vez capitán del equipo y abriendo su paso como uno de los mejores fichajes dentro de la liga mexicana.

Gracias a vosotros, aficionados, que me habéis hecho llegar vuestro calor y vuestro cariño desde el primer momento que pisé la ciudad

Sergio Ramos confirma salida de Rayados tras derrota en semifinal

Fue el pasado 6 de diciembre cuando Sergio Ramos confirmó su salida a través de una transmisión en televisión luego de perder en semifinal contra el Toluca. El jugador mencionó que su paso por los Rayados del Monterrey había llegado a su fin y que ya había dejado en claro esta decisión.

Lo dejé bastante claro la semana pasada y, obviamente sí, es mi último partido

Con más de 3 mil minutos en cancha, 34 partidos y 8 goles, el capitán y defensa de Rayados se despide de su afición, compañeros y cuerpo técnico luego de confiar en él durante diversos torneos en los cuales el equipo destacaba por la presencia del jugador español.

