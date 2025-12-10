Motociclista Muere Arrollado por Múltiples Vehículos en la Carretera a Laredo en Nuevo León

Un motociclista perdió la vida este miércoles 10 de diciembre tras impactarse con un transporte de personal en la carretera a Laredo, en el municipio de Ciénega de Flores. De acuerdo con el reporte, la víctima presuntamente fue arrollada por varios vehículos. Primero habría sido impactado por un tráiler, luego por un camión de personal y finalmente por una unidad de Viabús. Esta serie de impactos terminó por arrollarlo sobre la carretera libre a Laredo, donde su cuerpo quedó tendido.

El incidente ocurrió frente a una planta de purificación de agua, muy cerca de la colonia Ruiseñores y Portal de las Salinas. Personal de Protección Civil de Ciénega de Flores recibió el reporte inicial que indicaba a una persona lesionada en el lugar; sin embargo, al llegar los cuerpos de emergencia confirmaron que el motociclista ya no contaba con signos vitales. Hasta el momento del reporte, no se había hecho presente personal de la Guardia Nacional, a pesar de que el accidente ocurrió alrededor de las 5:00 de la mañana.

Los rescatistas, como primeros respondientes, cerraron un tramo de aproximadamente 200 metros y desviaron el tráfico hacia acotamientos y zonas de terracería para evitar más incidentes.

Familiares llegan al sitio y entran en crisis nerviosa

Familiares del fallecido arribaron al lugar del accidente, donde entraron en una fuerte crisis nerviosa al observar la escena. La unidad involucrada arrastró el cuerpo aproximadamente entre 25 y 30 metros sobre la carpeta asfáltica, dejando un rastro del fatal hecho.

Autoridades y rescatistas hicieron un llamado a los automovilistas que transitan por esta zona de Nuevo León, específicamente en Ciénega de Flores a la altura de la colonia Ruiseñores, para que reduzcan la velocidad.

Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+

RR