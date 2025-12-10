Explosiones de Minas Dejan Un Muerto y Un Herido en Doctor Coss, Nuevo León

La explosión de al menos dos minas dejó como saldo un muerto y un herido, este miércoles 10 de diciembre en el municipio de Doctor Coss, Nuevo León. Esta zona en la que se registró el incidente sigue siendo considerada una zona en disputa entre bandas antagónicas del crimen organizado.

De acuerdo con las indagatorias, la víctima se dirigía al rancho en el que trabajaba, sobre la carretera Lajilla-Las Comitas, a la altura de la comunidad de El Zacate, cuando la mina enterrada en una brecha, presuntamente colocada por la delincuencia organizada, explotó al pasarle por encima los neumáticos del vehículo.

En el sitio quedaron los restos del vehículo, un sombrero, una cartera y restos humanos del campesino. El hecho movilizó a autoridades de seguridad, quienes al arribar a la zona, en el municipio de Doctor Coss, confirmaron la explosión que dejó como saldo un muerto.

Las explosiones se registraron en distintos puntos de Doctor Coss

El segundo hecho violento se dio unos kilómetros de distancia del primero, a la altura del Rancho el Guaje, en mismo municipio de Doctor Coss, Nuevo León. De igual manera, un ganadero pasaba por la zona y terminó lesionado por una fuerte explosión. El hombre logró sobrevivir y pedir ayuda. Posteriormente fue trasladado a un hospital de Estados Unidos debido a la cercanía.

Cabe destacar que, hace dos meses, en esta misma zona un transporte escolar que llevaba a un grupo de niños se salvó de explotar luego de que uno de sus neumáticos golpeara una mina; el hecho únicamente terminó en un susto. A pesar del riesgo, la zona es usada por los pobladores para cortar camino entre rancherías, al igual que por integrantes de la delincuencia organizada, que usan la vía como un atajo para huir de las autoridades de Nuevo León hacia Tamaulipas.

