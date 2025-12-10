Habrá Cierres Viales en la Basílica de Guadalupe en Monterrey; Estas son las Rutas Alternas

Debido a las fiestas del Día de la Virgen de Guadalupe, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Monterrey informó que se implementará un operativo vial y diversos cierres viales en los alrededores de la Basílica ubicada en la colonia Independencia.

Noticia relacionada: Mañanitas a la Virgen de Guadalupe en la Basílica de Monterrey: Horario de Misas y Actividades

Estos cierres se aplicarán ante la alta presencia de feligreses que acudirán al santuario, por lo que se realizarán diversos operativos para que los automovilistas tomen precauciones. Las autoridades detallaron que esta medida iniciará desde las 7:00 de la mañana de este jueves 11 de diciembre y permanecerán activos durante todo el viernes.

Las calles cercanas al templo permanecerán bloqueadas mientras continúe el flujo de visitantes por lo que la autoridad exhortó a los conductores a manejar con precaución, disminuir la velocidad, evitar estacionarse en lugares prohibidos y, en la medida de lo posible, no ingresar a esta zona.

También recomendaron optar por el transporte público y seguir las indicaciones del personal de Tránsito de Monterrey que estará asignado al operativo. En el lugar habrá presencia de oficiales los cuales brindarán la atención necesaria a los conductores que la soliciten.

Rutas altaneras por cierres viales en la Basílica de Monterrey

Elementos de vialidad han recomendado a los automovilistas tomar diferentes rutas alternas, a continuación te las explicamos:

En la zona sur, los automovilistas podrán tomar la calle Guanajuato, incorporarse al poniente por 16 de Septiembre, continuar por Querétaro y seguir por Nueva Independencia al oriente. Otra opción es que, si transitan por San Luis Potosí, deberán girar por 5 de Febrero hacia el oriente, continuar por Tamaulipas al sur y después dirigirse por Tepeyac al poniente.

Para quienes circulen al norte, si vienen por la calle Jalisco, la sugerencia es doblar por Tepeyac al poniente, luego por Zacatecas y más adelante por 5 de Febrero al oriente. También se indicó que los conductores que viajen por Juan Pablo Segundo (antes Castelar) deberán retornar por la calle Nuevo León y continuar hasta 16 de Septiembre hacia el poniente como ruta alterna.

Historias recomendadas:

DAGM