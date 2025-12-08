Basílica de Monterrey Espera Más de 60 Peregrinaciones por Día de la Virgen de Guadalupe

El personal de la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en Monterrey, Nuevo León, reveló para N+ Monterrey que a cuatro días de que se lleven a cabo las mañanitas a la Virgen, se espera que lleguen hasta este punto más de 60 peregrinaciones.

Entre empresas, grupos comunitarios y parroquias suman 63 peregrinaciones programadas, las cuales llegarán hasta la Basílica de Guadalupe en forma de agradecimiento tras su celebración este próximo 12 de diciembre.

Como es costumbre, miles de regiomontanos hacen presencia este punto para agradecer a la Virgen y a la vez disfrutar de las tradicionales peregrinaciones las cuales siempre son encabezadas por un grupo de matachines, quienes ingresan a las instalaciones de basílica para dejar una ofrenda floral en el nombre de alguna organización, empresa, parroquia y hasta por fieles creyentes.

Los organizadores de los festejos que se llevan durante el mes de noviembre y diciembre en la basílica mencionaron que se encuentran listos para recibir a las multitudes de personas que todos los años asisten. También mencionaron que cuentan con un operativo de seguridad para evitar cualquier situación de riesgo para los asistentes.

¿A qué hora serán las mañanitas a la Virgen de Guadalupe en la Basílica de Monterrey?

Será el próximo 11 de diciembre cuando la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, ubicada en la colonia Independencia en Monterrey, Nuevo León, cuando se lleven a cabo las tradicionales mañanitas y la misa solemne a la Virgen de Guadalupe. Este evento está programado a las 11:00 de la noche.

Para el día 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe, se tienen contempladas algunas actividades desde las 6:00 de la mañana, cuando se llevará a cabo un rosario para "La Morenita del Tepeyac". A las 7:00 de la tarde comenzará el último día del docenario y para terminar este día de celebración, a las 8:00 de la noche iniciará la misa de cierre de estas celebraciones.

