Atacan con Presuntos Explosivos a Policías de Fuerza Civil en Dr Coss, Nuevo León; Hay 5 Heridos

La tarde de este miércoles 10 de diciembre, policías de Fuerza Civil sufrieron un ataque con supuestos explosivos presuntamente por parte de un grupo criminal en la comunidad de El Zacate, en el municipio de Doctor Coss, Nuevo León.

El ataque ocurrió cuando elementos de la Fuerza Civil realizaban recorridos de seguridad en este punto luego que el municipio de Doctor Coss se reportara como territorio de peligro tras el fallecimiento de una personas al encontrar una mina explosiva.

Fue justo en esta comunidad cuando presuntamente un grupo criminal atacó a los elementos de Fuerza Civil vía aérea con supuestos explosivos lo que generó que al menos cinco policías resultaran gravemente heridos. Hasta este lugar llegaron dos ambulancias de Los Aldamas las cuales salieron escoltadas por varias patrullas hasta una clínica médica.

Hasta este lugar llegaron varios elementos de la policía de General Bravo para extender los despliegues de seguridad y asegurarse de que ningún ciudadano resulte ileso tras los diferentes ataques registrados en Doctor Coss. Las autoridades siguen sin confirmar alguna detención tras estos hechos delictivos.

Muere agricultor tras registrarse explosiones por minas en Doctor Coss

Estos despliegues se llevan a cabo desde la mañana de este miércoles 10 de diciembre, cuando se reporto la explosión de dos minas las cuales dejaron a una persona sin vida y uno más lesionado. Este hecho ocurrió sobre la carretera Lajilla-Las Colimas en Doctor Coss, Nuevo León.

Durante este día también se reportó que un transporte escolar pisó una de las minas dispersas en este municipio. En esta ocasión el explosivo no tuvo reacción alguna, lo que evitó más personas accidentadas y pérdidas humanas. Se espera que estos despliegues policiacos sigan en este punto, por lo que se les pide a los habitantes mantenerse resguardados.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

