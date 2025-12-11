Trabajadores Encuentran Restos Óseos Humanos en Construcción de Casa en San Nicolás, Nuevo León

Durante el medio día de este jueves 11 de diciembre, trabajadores de la construcción encontraron restos óseos humanos al interior de una vivienda en la que estaban laborando, ubicada en la calle Nicolás Bravo, casi en el cruce con la calle General Terán, la zona centro del municipio de San Nicolás de los Garza, en Nuevo León.

Noticia relacionada: Hallan Restos Humanos en Arroyo Seco Debajo de Avenida Revolución en Monterrey

El reporte por el hallazgo de los restos óseos generó un despliegue de elementos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León y Policía de San Nicolas, quienes arribaron a la propiedad número 407 donde los trabajadores de la construcción se encontraban realizando unas modificaciones al interior, así como una excavación en la que localizaron la osamenta.

Al sitio, que aparentemente ya tenía tiempo sin ser habitado, también llegó personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP) para iniciar con las investigaciones correspondientes. Hasta el momento, se desconoce a quien pertenecen los restos óseos humanos y en qué condiciones fueron enterrados al interior de la casa.

Video: Hallan Restos Óseos en Construcción en San Nicolás, Nuevo León

Hallan restos humanos en arroyo seco en Monterrey

El pasado 24 de octubre, se registró una situación similar. Restos humanos fueron localizados por elementos de seguridad sobre un arroyo seco ubicado bajo la avenida Revolución, en la colonia La Primavera, en la ciudad de Monterrey.

La zona fue asegurada por la Policía de Monterrey en espera de los elementos del Criminalista y Servicios Periciales (ICSP), quienes llevaron a cabo las indagatorias correspondientes; posteriormente, se realizó el levantamiento de pruebas y de los restos humanos para su identificación.

Historias recomendadas:

Con información de Raymundo Elizalde | N+

SHH