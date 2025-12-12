Asesinan a Hombre a Balazos en la Colonia Paraje San José en García, Nuevo León

La tarde de este jueves 11 de diciembre se registró un ataque a balazos que dejó a un hombre si vida en la colonia Paraje San José en García, Nuevo León. La víctima, identificada como Alfredo, de aproximadamente 30 años de edad, caminaba por la avenida Mineros cuando fue sorprendido por sujetos armados que le dispararon en varias ocasiones.

Vecinos comentaron de forma anónima que escucharon entre cinco y ocho detonaciones. Al percatarse del ataque armado, los testigos se reguardaron en sus hogares y, al salir de sus viviendas, encontraron al hombre sobre la banqueta de esta avenida inconsciente y con múltiples heridas de bala, por lo que llamaron a los elementos de seguridad.

A la llegada de los paramédicos, se confirmó que la persona agredida ya no presentaba signos vitales. El hombre recibió impactos principalmente en el pecho y en el hombro izquierdo. Durante este ataque, la víctima iba acompañada de otro sujeto el cual resultó ileso.

Elementos de la Policía de García acordonaron el área mientras agentes ministeriales y peritos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) iniciaron la recolección de pruebas que ayuden en este caso. Las autoridades ya trabajan en la investigación para establecer la identidad de los agresores y determinar el motivo del ataque.

Este homicidio ocurre apenas un día después de otro ataque armado en la colonia Avance Popular, donde un hombre murió tras ser agredido con armas de fuego. Hasta el momento se desconoce el motivo de acto pero elementos de seguridad ya investigan este caso.

Con información de Carlos Campos | N+

DAGM