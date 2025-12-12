Hijo Ataca a Su Papá con Arma Blanca y lo Deja Gravemente Herido en Monterrey

Un joven de 19 años de edad atacó a su papá con un arma blanca al interior de su domicilio ubicado en el cruce de las calles Montañas Rocallosas y Monte Kilimanjaro, en la colonia Cumbre Alta, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Se presume que el hijo estaba intoxicado cuando hirió de gravedad a su padre.

Este hecho de violencia familiar generó el despliegue de autoridades de seguridad y de rescatistas hasta la colonia Cumbre Alta, una zona aledaña al Panteón Valle Verde del municipio de Monterrey, durante la mañana de este viernes 12 de diciembre.

Elementos de Fuerza Civil, Protección Civil de Monterrey y paramédicos de la Cruz Roja Metropolitana arribaron al sitio para brindar los primeros auxilios al padre, identificado como Carlos Alberto de 52 años de edad, quien fue trasladado de emergencia en una ambulancia hasta un hospital privado ubicado en la misma ciudad de Monterrey.

Investigan la causa del ataque de hijo contra su padre en Monterrey

David Ricardo de 19 años de edad, el joven que atacó a su padre con arma blanca, fue detenido en el lugar de los hechos y puesto a disposición de las autoridades correspondientes. Se espera que en las próximas horas las autoridades confirmen si el joven se encontraba intoxicado durante la agresión.

La vivienda en la que ocurrió la agresión con arma blanca fue acordonada por elementos de Fuerza Civil en espera de agentes de investigación para iniciar con el levantamiento de evidencias y las indagatorias del caso, que ayuden a determinar la causa del ataque, así como las condiciones en las que se dio este hecho violento en la colonia Cumbre Alta.

