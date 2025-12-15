Luego de que este lunes 15 de diciembre de 2025, se desplomara una avioneta en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Toluca, exactamente en la calle Industria Automotriz y Boulevard Miguel Alemán, colonia San Pedro Totoltepec, con saldo de 10 personas muertas, las autoridades dieron a conocer las identidades de las víctimas.

La unidad siniestrada es un jet privado Cessna Citation III, matrícula XA-PRO, que salió de Acapulco con destino al Aeropuerto de Toluca.

La avioneta es propiedad de la empresa JETPRO

Viajaban 8 pasajeros y 2 tripulantes.

Ellas son las 10 víctimas de la avioneta que se desplomó hoy en Toluca

Las autoridades dieron a conocer que en la avioneta viajaban:

4 mujeres

6 hombres

Del total de las 10 víctimas, 3 son menores de edad.

Hasta el momento no se han revelado los nombres de las personas que viajaban en el jet privado Cessna Citation III.

Nos estamos desplomando

En tanto, después del accidente, se dio a conocer el video y el audio del momento exacto del desplome de la aeronave en Toluca, Estado de México.

En el audio se escucha a uno de los pilotos de la aeronave momentos antes de impactarse en una bodega, la cual estaba vacía, ya que los trabajadores no acudieron hoy.

Nos estamos desplomando

Los controladores aéreos solicitan al piloto que informe su estatus, a lo que este responde:

—Ida al aire Papa Romeo Oscar. —Recibido Papa Romeo Oscar, ¿me confirma intenciones? —Nos estamos desplomando, Papa Romeo Oscar.

