Captan en Video el Momento Exacto del Desplome de Avioneta en Toluca que Dejó 7 Muertos

Este lunes 15 de diciembre, poco después del mediodía, se registró el desplome de una avioneta privada en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Toluca, en el Estado de México, accidente que dejó un saldo de siete personas fallecidas, confirmó el Coordinador General de Protección Civil del Estado de México, Adrián Hernández.

La aeronave siniestrada pertenecía a la empresa Jet Pro, un Cessna Citation III con matrícula XA-PRO, que había despegado del Aeropuerto de Acapulco, Guerrero, y tenía como destino la ciudad de Toluca.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que el percance ocurrió a las 12:31 horas, cuando la avioneta se aproximaba a la terminal aérea.

El desplome se registró en una zona industrial ubicada en los límites del municipio de San Mateo Atenco, específicamente sobre la calle Industria Automotriz y el bulevar Miguel Alemán, en la colonia San Pedro Totoltepec.

Captan en video el desplome de la avioneta

El Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) del Estado de México captó en video el momento en que la avioneta desciende a gran velocidad y se desploma sobre las naves industriales de la zona; en la grabación se aprecia que la aeronave tarda aproximadamente 10 segundos en precipitarse antes del impacto.

Tras el impacto, se desató un incendio de gran magnitud, lo que generó una inmediata y amplia movilización de los cuerpos de emergencia.

Al sitio arribaron bomberos estatales, elementos de la policía estatal, personal del Ejército y peritos de la fiscalía mexiquense, quienes realizan las diligencias correspondientes para determinar las causas del desplome. Vecinos de la zona relataron haber escuchado un estruendo fuerte segundos antes de que se observara una columna de humo.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de las siete personas fallecidas; de manera extraoficial, se informó que continúan las labores de búsqueda de otras tres personas que presuntamente viajaban a bordo de la aeronave.

