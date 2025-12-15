¿Quién Es la Empresa Dueña de la Avioneta Cessna Citation III que se Desplomó Hoy en Edomex?

Adrián Hernández Romero, coordinador general de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgos del Edomex, confirmó que JETPRO es la empresa dueña de la aeronave Cessna Citation III XA-PRO que se desplomó hoy 15 de diciembre de 2025 en el Edomex en la que al menos seis personas murieron.

Video. Desplome de Avioneta en Edomex: Confirman Seis Muertos por Accidente Cerca de Aeropuerto de Toluca

Datos de último vuelo de la aeronave Cessna Citation III XA-PRO. Foto: flightradar24.com

La avioneta cayó en San Pedro Totoltepec, en Toluca, Estado de México. De acuerdo con reportes de autoridades y del sitio Flightradar24.com, la aeronave salió de Acapulco, Guerrero, y cayó en una nave industrial.

¿Quién es JETPRO?

De acuerdo con el sitio oficial de la empresa JETPRO se fundó en 1999, dedica a la renta de aeronaves, donde se asegura que su personal recibe capacitación constante

Siguiendo programas anuales que nos permiten estar actualizados y a la vanguardia, cumpliendo todos los requerimientos que exigen las autoridades gubernamentales nacionales e internacionales

Realiza operaciones las 24 horas los 365 días del año "para el traslado de nuestros usuarios", menciona la compañía. En su sitio web aseguran que cuentan con el Aircraft Operator Cerfificate (AOC) el cual avala el cumplimiento de reglamentos nacionales e internacional expedido por la SCT (Secretaría de Comunicación y Transporte) y AFAC (Agencia Federal de Aviación Civil).

¿Qué aeronaves renta la empresa dueña de la Cessna XA-PRO?

La empresa dueña de la Cessna Citation III con matrícula XA-PRO que se desplomó en el Edomex se dedica a la renta de jets ejecutivos y helicópteros, en las que según ellos son “modernos y en perfectas condiciones”.

¿Qué pasó hoy en el Edomex con una avioneta Cessna?

Se desplomó una avioneta en San Pedro Totoltepec, Toluca, Estado de México.

A las 1 2:31 se registró el accidente , al sur de las inmediaciones del Aeropuerto de Toluca

, al sur de las inmediaciones del Aeropuerto de Toluca Se trata de una Cessna Citation 650 con matrícula XA-PRO

El saldo al momento es de seis muertos

De acuerdo con Protección Civil local, la aeronave salió de Acapulco, con destino a Toluca y viajaban ocho pasajeros y dos tripulantes.

El impacto causó incendio y una densa columna de humo visible a varios kilómetros.

Las autoridades lograron controlar las llamas y acordonaron el área

¿Qué dice la Secretaría de Comunicaciones y Transportes federal?

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, informa: pic.twitter.com/DEHasRWkz9 — SICT México (@SICTmx) December 15, 2025

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes aseguró que las autoridades locales trabajan con el Estado de México para recopilar la información necesaria sobre el suceso.

