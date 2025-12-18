Serie del Caribe 2026 Cambia de Sede; México Albergará el Torneo de Beisbol de Campeones

Hace unos días, la Liga ARCO Mexicana del Pacífico, la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente, de Puerto Rico, y la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana notificaron a la Confederación de Beisbol Profesional del Caribe que no participarían en la Serie del Caribe 2026 si se mantenía a Venezuela como sede, esto al considerar que ese país no ofrece las garantías necesarias debido a la situación política y militar que atraviesa, derivadas del conflicto con Estados Unidos.

Ante la negativa de México, Puerto Rico y República Dominicana de asistir y a menos de dos meses para que arranque el torneo, la Confederación tomó la decisión de cambiar la sede y ahora será México el país que albergue la competición.

Guadalajara será la sede oficial del torneo. "La mayor fiesta del béisbol en nuestra región vuelve a la tierra de los Charros, la música y el color", informó la Confederación de Beisbol Profesional del Caribe.

¿Quiénes jugarán la Serie del Caribe 2026?

De momento no se sabe si el representativo de Venezuela jugará esta edición de la Serie del Caribe, pero si declina participar, México contará con dos equipos representantes.

Los campeones de las ligas de México, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela y Panamá participarán en la Serie del Caribe Guadalajara 2026.

¿Por qué la Serie del Caribe 2026 ya no se jugará en Venezuela?

México informó el lunes pasado que no participaría en la Serie del Caribe 2026 en Venezuela, debido a "situaciones externas". La comunicación se dio en una asamblea, en la que Puerto Rico y República Dominicana también indicaron que no acudirán a la competencia prevista a realizarse en la primera semana de febrero próximo en el país sudamericano.

El reporte de la inasistencia se da en medio de las tensiones en el mar Caribe, donde Estados Unidos mantiene un fuerte despliegue militar con asedio a Venezuela, bajo el argumento del combate al tráfico de drogas.

"En el marco de una Asamblea General Extraordinaria, las ligas miembros de Puerto Rico, República Dominicana y México comunicaron formalmente que, debido a situaciones externas ajenas a su control, no se encuentran en capacidad de asistir a la Serie del Caribe 2026, programada del 1 al 7 de febrero en Venezuela", se informó en el boletín.

