¿Quién Era Greg Biffle, el Expiloto de NASCAR que Murió Junto con Su Familia en Accidente Aéreo?

Greg Biffle, uno de los 75 mejores pilotos de NASCAR, murió este jueves 18 de diciembre de 2025 junto con su esposa y sus dos hijos en un accidente aéreo en Carolina del Norte.

Al momento de su muerte, Biffle tenía 55 años. En el accidente del avión, que era propiedad del expiloto, también perdieron la vida Dennis Dutton, su hijo Jack y Craig Wadsworth.

¿Quién fue Greg Biffle?

Para la National Association for Stock Car Auto Racing, Greg fue "más que un piloto campeón; fue un miembro querido de la comunidad NASCAR, un competidor feroz y un amigo de muchos".

Biffle era de Vancouver, Washington

The NASCAR family is devastated at the loss of Greg Biffle, who was one of our 75 greatest drivers and became known for his relentless post-career humanitarian work.



We extend our deepest condolences. pic.twitter.com/Q7nh6ug1iW — NASCAR (@NASCAR) December 18, 2025

"Su pasión por las carreras, su integridad y su compromiso con los aficionados y sus compañeros competidores dejaron una huella imborrable en el deporte", señaló la NASCAR en un comunicado.

En la pista, el talento de Greg le mereció campeonatos en la NASCAR Xfinity Series y la NASCAR CRAFTSMAN Truck Series, así como numerosas victorias y reconocimientos en la NASCAR Cup Series.

Los palmares de Biffle

Biffle ganó 19 carreras en una trayectoria de 15 años en la Cup Series, que abarcó 515 participaciones, casi todas con el propietario del vehículo, Jack Roush.

En su ascenso en la NASCAR, se proclamó campeón tanto de la Xfinity Series 2002 como de la Craftsman Truck Series 2000.

Biffle fue agregado a la lista de nominados para la inducción al Salón de la Fama de NASCAR en 2024.

