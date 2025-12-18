¿Cuántos y Qué Animales Han Muerto por Ataque de Perros en Zoológico de León?

Un juez ordenó el cierre del Zoológico de León ante una denuncia por maltrato animal, tras la muerte de 24 borregos víctimas de una jauría de perros. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ha realizado una inspección en el recinto.

Una jauría de perros ingresó al Zoológico de León y provocó la muerte de 24 borregos muflones.

Sería la primera vez que un juez ordena el cierre de un zoológico en México tras encontrar evidencia de maltrato animal.

Investigan la muerte de 24 borregos en Zoológico de León

El pasado 4 de diciembre una jauría de al menos 12 perros ingresó al Zoológico de León, Guanajuato. La manada atacó a los borregos muflones.

De los 63 ejemplares resguardados en el zoológico, murieron 24. Trabajadores del lugar dijeron que no escucharon ruidos del incidente, ocurrido poco antes de las 7 de la mañana.

Por su parte, vecinos de la zona confirmaron a N+ que había perros callejeros, pero negaron que hubiera jaurías capaces de atacar a borregos. Pero este no fue el único incidente de consideración en el zoológico.

Días antes de este incidente, una avestruz había muerto tras caer en la fosa de los leones, donde recibió heridas mortales por parte de los felinos. Además, un pingüino había muerto ahogado en un desagüe.

Ante el escándalo, José Rigoberto Montes Palomares, director del Zoológico de León, presentó su renuncia el día 10 de diciembre.

PROFEPA investiga Zoológico de León tras su cierre

La organización Va Por Sus Derechos presentó el amparo 1473/2025-IV ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el estado de Guanajuato. El juez responsable admitió el recurso y ordenó el cierre temporal del Zoológico de León ante la evidencia de maltrato animal.

Paralelamente, la PROFEPA realizó una inspección en el recinto para corroborar las denuncias por maltrato animal. El cierre ha sorprendido a muchos residentes de León y turistas que no se enteraron de la situación vivida en el zoológico.

Se trataría de la primera vez que un juez ordena el cierre de un zoológico tras haber encontrado pruebas de maltrato animal. Se desconoce cuándo podría reabrir el parque y qué condiciones tendría que cumplir para su reapertura.

