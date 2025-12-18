Zoológico de León Cierra: Profepa Realizara Proceso de Verificación

Tras un anuncio de la Profepa, las instalaciones del Zoológico de León cerraron sus puertas con la finalidad de comenzar un proceso de verificación, a días de que varios borregos fueran asesinados supuestamente por una jauría de perros.

Asimismo, este cierre es resultado, luego de que se ordenaran adecuaciones derivadas de un amparo promovido por una asociación civil en León, Guanajuato.

De igual manera, se informa que el cierre temporal del recinto tiene como finalidad que se sigan con avances de las obras pendientes, así como evitar contratiempos con los visitantes durante el proceso de supervisión de la autoridad correspondiente.

Además del hecho ocurrido con los borregos, también han destacado otros casos, dónde se ven involucrados y afectados otros animales dentro del zoológico.

De esta manera, a partir de hoy, se cerraron las puertas del zoológico a la ciudadanía de manera temporal hasta que se realicen las adecuaciones marcadas en los espacios de algunos animales.

