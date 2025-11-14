Mujer Da a Luz en un Taxi al No Alcanzar a Ir al Hospital en León; le Ayudan a Tener a su Bebé

Una mujer que presentaba dolores de parto, no resistió más y tuvo que dar a luz al interior de un taxi cuando precisamente se dirigía rumbo al hospital en la zona centro de León, Guanajuato.

De acuerdo al reporte de las autoridades, los hechos ocurrieron, cuando la mujer comenzó en su casa a presentar dolores de parto, por lo que pidió el apoyo de un taxi para poder trasladarse sin problema alguno al hospital.

Al llegar el vehículo de transporte, la mujer se subió de manera normal, pero sería kilómetros más adelante, cuando los dolores comenzaron a intensificarse, por lo que el taxista pidió llamó a los números de emergencia.

Los primeros en llegar fueron elementos de la policía municipal, quienes notaron que la mujer estaba ya casi en sesión de parte, siendo un elemento de Seguridad quien se acercó a auxiliarla, mientras llegaba el personal médico.

Pero, la mujer ya no resistió, ya que estaba por tener a su bebé, por lo que la policía de nombre Karla Fabiola, la apoyo en el nacimiento de su hijo, llegando en ese momento la paramédica Wendy, para también auxiliarlas.

Personal médico revisa la salud del bebé y de la mamá en el taxi

Asimismo, elementos de la Policía auxiliaron en el tráfico de la zona centro de León, pues el taxista tuvo que orillarse de manera urgente para que la mujer pudiera dar a luz a su bebé y no exponer a ambos.

Después de un par de minutos, los paramédicos ayudaron a la mamá a salir del taxi para subirla a la ambulancia y trasladarlos al hospital para que ambos pudiera recibir la atención complementaria al nacimiento.

NLD