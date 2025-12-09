Resguardan Zoológico de León tras Muerte de 24 Borregos Muflones; Siguen las Investigaciones

El Parque Zoológico de León, Guanajuato, actualmente está siendo vigilado por elementos de Seguridad Pública Municipal, tras la muerte de 24 borregos muflones.

Presuntamente una jauría de alrededor de 12 perros entraron al zoológico, al lugar de los borregos y atacaron a más de 60, falleciendo 24.

Parque Zoológico de León vive una situación difícil desde septiembre

En septiembre trabajadores denunciaron de manera anónima acoso y hostigamiento laboral, la contraloría interna abrió una investigación y la administración respondió.

También una cocinera resultó con quemaduras luego de una deflagración en un puesto de comida dentro del Parque Zoológico.

En octubre el evento “Halloween Zoo" generó una ola de críticas y una recaudación de firmas para cancelar el evento que denunciaba afectaba a la fauna, la Profepa acudió y realizó una inspección emitiendo una serie de recomendaciones.

En medio de la polémica una asistente denunció tocamientos sin su conscentiemiento de parte de un integrante del staff.

A esto se le suma la denuncia del faltante de 2 mil 500 pacas de forraje.

Otros hechos que han agravado la situación en el Zoológico de León

Un avestruz cayó a la fosa de los leones donde fue devorada. Por error humano, cuatro lobos canadienses salieron de su hábitat y un pingüino murió al ser absorbido por un tubo del sistema.

En la primera semana de diciembre cuando una jauría de doce perros ingresó al zoo y mató a 24 borregos muflones.

“Contamos con elementos que nos permiten considerar que este hecho no fue aislado ni fortuito, sino una acción premeditada, estos indicios serán entregados a la fiscalía", Rigoberto Montes Palomares, Director del Parque Zoológico de León.

También un par de niños encontraron al mono araña muerto en un terreno aledaño al recinto.

En 2022 el IMPLAN hizo un estudio que revelaba altos riesgos que reflejaban puntos ciegos en cámaras, fallas en protocolos de emergencia, conexión intermitente con

elementos de seguridad, riesgo de violación perimetral, de fuga de animales y hasta de robo de ejemplares.

Se han invertido más de 180 millones de pesos en el zoológico de León

A lo que la alcaldesa de León respondió que se han invertido más de 180 millones de pesos para su mejora y además notificó

que la policía municipal tomará las riendas de la seguridad.

"Puse a un mando a cargo de la seguridad de toda mi confianza de la seguridad interna del zoológico", dijo Alejandra Gutiérrez Campos, alcaldesa de León.

El tema también escaló al Congreso del Estado de Guanajuato, donde piden una auditoría integral.

Te podría interesar: Este es el Pronóstico del Clima Para el Nueve de Diciembre en Guanajuato

Las investigaciones continúan y el zoológico de León se mantiene bajo fuerte escrutinio mientras se determina el origen de los incidentes y la responsabilidad de quienes

pudieron haber provocado daños intencionales.

Historias recomendadas:

Información de Sared Molina

JIPV