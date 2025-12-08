Balean a Hombre Cuando Esperaba su Turno en una Barbería en el Coecillo en León

Un hombre que esperaba sentado su turno para cortarse el cabello en una conocida barbería que se encuentra en el Barrio del Coecillo, en León, fue atacado a balazos frente a más clientes, quienes al escuchar los disparos trataron de ponerse a salvo.

El ataque ocurrió minutos antes de las 9 de la noche, cuando en la barbería ubicada sobre el bulevar Hilario Medina, en el Barrio del Coecillo, llegó un hombre de aproximadamente 30 años para cortarse el cabello.

Después de un par de minutos, mientras el hombre esperaba sentado su turno, llegaron al local, dos personas abordo de una moto, de la cual, uno de ellos se bajó para dirigirse al negocio, como si fuera un cliente.

En cierto momento, el motociclista, sacó de entre sus pertenencias un arma y sin mediar palabra, comenzó a disparar contra el hombre que estaba sentado esperando su turno, para después darse a la fuga del lugar.

En ese momento, los clientes y peluqueros, de inmediato, trataron de ponerse a salvo, mientras veían como balearon al hombre, por lo que no dudaron en llamar a los números de emergencia para reportar los hechos.

Agresores logran huir, mientras que la víctima seguía con vida en la barbería

Tras este hecho, a los pocos minutos, elementos de la Policía Municipal llegaron al lugar para confirmar el reporte, al mismo tiempo que pedían el apoyo de los paramédicos, pues la víctima aún tenía signos vitales.

Al llegar los rescatistas, lograron estabilizar al hombre para después ser trasladado al Hospital más cercano con la finalidad de que recibiera atención médica, mientras que personal de la Fiscalía comenzaba en el lugar del ataque con las indagatorias correspondientes.

