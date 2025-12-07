Cuatro Muertos Durante Ataque Armado en Valle de Santiago; Esto Sabemos

La noche del pasado sábado se registró un ataque armado en calles de la colonia 20 de noviembre en Valle de Santiago Guanajuato, dejando a cuatro personas fallecidas y seis lesionadas.

Los hechos se registraron alrededor de las 7:30 de la noche en la esquina de las calles Durango y Jalisco de la colonia señalada.

Vecinos denunciaron los hechos tras escuchar decenas de balazos

Habitantes de la zona escucharon decenas de detonaciones por arma de fuego, causando que llamaran a la Central de Emergencias 911 pidiendo el apoyo de socorristas para atender a los lesionados.

Elementos de diversas corporaciones de seguridad y rescate arribaron al lugar de los hechos donde se encontraron con al menos 10 personas tiradas con impactos de arma de fuego.

Por lo que se acordonó y resguardó el área de inmediatamente mientras esperaban la llegada de paramédicos para que brindaran atención y traslado a los heridos.

Familiares y conocidos de algunos heridos los trasladaron por sus medios a un hospital

Al llegar los elementos de rescate a la zona, se encontraron con varias personas heridas por impactos de bala, sin embargo, algunos ya habían sido trasladados a un hospital por sus propios medios.

Los cuerpos de 4 personas sin vida, fueron levantados por integrantes del SEMEFO (Servicio Médico Forense) llevándolos a sus instalaciones en Guanajuato, Capital para practicarle la necropsia de ley.

Autoridades desde la denuncia de los hechos implementaron un operativo intenso de búsqueda, pero no se ha dado con los responsables del ataque armado.

Información de Luis Alberto Martínez

