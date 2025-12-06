El Cuerpo de una Persona fue Encontrado a un Lado de la Carretera Panamericana en Guanajuato

En distintos hechos registrados en Apaseo El Grande y Apaseo El Alto, una persona fue encontrada sin vida y con signos de violencia y un motociclista fue atropellado resultando lesionado.

El primer suceso, se presentó a un costado de la carretera Panamericana que conecta a la zona conocida como de Los Apaseos con Querétaro donde fue encontrada una persona sin vida a temprana hora de este viernes.

Lugareños encontraron el cuerpo sin vida y avisaron a las autoridades

Habitantes aledaños que pasaron por el lugar se percataron del cuerpo de la persona, por lo que lo reportaron a las autoridades pertinentes quienes dieron aviso a elementos de diversas corporaciones.

Policías municipales, estatales y Guardia Nacional acudieron al lugar señalado a la altura de la comunidad de Marroquín perteneciente a Apaseo El Alto, donde vieron el cadáver que presuntamente presentaba lesiones de bala.

Por lo que se dispusieron a acordonar el área y comenzar los agentes de investigación con su labor de recolección de pesquisas.

La persona fallecida no pudo ser identificada al momento de su hallazgo, por lo que elementos del Servicio Médico Forense levantaron el cuerpo y lo trasladaron a un anfiteatro en Guanajuato, Capital para realizarle la necropsia de ley.

Motociclista fue atropella en la autopista Celaya – Querétaro

En un segundo hecho, un motociclista fue atropellado por un camión de paquetería en la autopista Celaya - Querétaro a la altura de un parque industrial ubicado en Apaseo El Grande.

Integrantes de la Guardia Nacional bloquearon el paso vehicular para la atención del siniestro, así como para que paramédicos pudieran estabilizar y trasladar a un hospital al motociclista lesionado a recibir atención médica.

Hasta el momento del estado de salud del motociclista no se ha brindado mayor información.

