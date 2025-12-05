Detienen en la Calle a Hombre con Drogas, Arma y Dinero en León; Trató de Escapar

Lo que pretendía ser un patrullaje de rutina para los elementos de Seguridad Pública de León por las calles de las colonias Piletas I y II, se convirtió en una persecución y detención de un hombre con envoltorios de droga, un arma y dinero.

Los hechos ocurrieron minutos después de las 8 de la noche, cuando de acuerdo a los reportes de Seguridad Ciudadana de León, los elementos de la Policía, notaron a un hombre que caminaba de forma sospechosa.

Al hacerle el alto, el hombre, aceleró su paso, hecho que llamó aún más la atención de los elementos de Seguridad, por lo que se inició una persecución por las calles de la colonia Piletas I, ante la mirada de testigos.

Metros más adelante, los uniformados, lograron alcanzar al hombre, quien de inmediato fue detenido por los policías para comenzar con una inspección, así el conocer el porque estaba huyendo de las autoridades.

En ese momento, uno de los policías encontró entre sus pertenencias lo que parecía ser envoltorios de hierba verde, al mismo tiempo que también le encontraron un arma y cartuchos útiles.

Le encuentran droga al hombre y lo detienen los policías

Para sorpresa de las autoridades, el hombre que fue identificado como Erick ‘N’, también en ese momento más de mil pesos en efectivo, por lo que se procedió a su detención, así como el decomiso de los envoltorios y el arma.

De igual manera, los policías trasladaron al hombre para ser presentado ante las autoridades correspondientes, quienes indagarán sobre lo ocurrido y presentar como pruebas el arma, cartuchos y droga decomisada.

