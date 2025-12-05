Encuentran Cuatro Cuerpos Sin Vida en Pénjamo; Una Madre Reconoció a su Hijo

Una intensa movilización por parte de varias unidades de Seguridad se originó después de que llegará el reporte a la cabina del 911, sobre el hallazgo de cuatro cuerpos sin vida a la salida de Pénjamo, Guanajuato.

Los hechos ocurrieron durante los primeros minutos del día, donde al parecer automovilistas que pasaban por este tramo de la carretera, al ver lo que parecían varios cuerpos, llamaron de inmediato a los números de emergencia.

A los pocos minutos elementos de la Guardia Nacional y de (FSPE) acudieron a la zona para confirmar el llamado, lo cual fue cierto, encontrando en ese momento cuatro cuerpos acomodados, uno enseguida de otro.

En ese momento, los elementos de Seguridad pidieron el apoyo de los paramédicos de Pénjamo, mientras acordonaban la zona.

Al llegar los paramédicos, poco pudieron hacer, pues los cuerpos de los jóvenes ya no contaban con signos vitales, por lo que se procedió a informar al personal de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato.

Mamá reconoce a uno de los cuerpos, su hijo llevaba días desaparecido

Minutos más tarde y al darse a conocer el hallazgo, varias personas comenzaron a llegar al lugar, siendo una mujer, quien afirmó ser la mamá de una de las víctimas al reconocer el cuerpo como el de su hijo.

Ahí mismo, la mujer afirmó que su hijo llevaba alrededor de 10 días como desaparecido, mientras que el personal de la Fiscalía y la Semefo continuaron con las indagatorias correspondientes para proceder con el levantamiento de los cuatro cuerpos.

