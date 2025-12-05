Detienen a Cuatro Perros Presuntamente Relacionados al Ataque a 24 Borregos en Guanajuato

La muerte de 24 borregos muflones dentro del Parque Zoológico de León, Guanajuato abrió más dudas que certezas.

Oficialmente, la versión apunta a que una jauría de 12 perros ingresó al área donde se encontraba el rebaño de 63 ejemplares en total y fueron atacados la mañana del martes, aproximadamente a las 6:45 horas.

Pero trabajadores del lugar dicen que no hubo ruidos de ataque pese a la magnitud y que constantemente algunos animales se escapan de sus jaulas.

No se escucharon ruidos al momento del presunto ataque a los borregos

“Yo nada más vi una perra amarilla pero por donde se meten si no hay por donde la otra vez se escaparon los lobos pero los agarraron luego luego y se metieron y nada más fueron 3 y dicen que fueron como 6 o 7 a cada rato se les escapan también se les escapó un changuito entre semana creo ayer o antier metieron toda la agente ahí y anduvieron buscándolo pero esos si se suben a los árboles y ya no lo encontraron", dijo un testimonio anónimo.

El área donde se ubican los borregos muflones se encuentra bajo investigación. Personal de comunicación social se ha mantenido hermético, mientras que empleados continúan con las remodelaciones al parque.

El hábitat colinda directamente con el canal de Sardeneta, una especie de paso lineal que divide el zoológico de zonas habitadas.

Vecinos reconocen que hay perros callejeros en los alrededores, pero no al grado de una jauría de 12 animales capaz de ingresar, atacar a decenas de borregos con un peso aproximado de 35 a 55 kilogramos que miden entre 65 y 90 cm.

Los cuales son muy hábiles para trepar en zonas montañosas y con gran capacidad de alerta.

“Dicen que sueltan los lobos es algo que quieren ocultar por algo pero aquí no hay perro todo el camino pasa gente ya se hubiera visto alguna gente mordida o algo es algo que querían ocultar ahí adentro", comentó un vecino.

“No tanto de 5 a 6 perros no como dicen los que entraron al zoológico y como para que tengan buena comunicación para que se pongan de acuerdo y se metan específicamente a esa zona donde las oveja porque no se meten..." agregó.

Personal del Zoológico detuvo algunos perros presuntos participantes del supuesto ataque

El Zoológico de León aseguró que se logró la captura de 4 de los ferales perros y seguimos en espera de que el Centro de Control y Bienestar Animal confirme si los tiene bajo su resguardo.

Lo único certero es que 24 animales murieron dentro de un espacio que debía protegerlos.

Te podría interesar: Pronóstico del Clima Para Este Viernes Cinco de Diciembre en Guanajuato

Aparentemente el personal de la fiscalía sigue investigando mientras que los habitantes de Ibarrilla y Lomas de Ibarrilla aseguran que una unidad del Centro de Control y Bienestar Animal recorrió las calles y se llevó varios perros.

Historias recomendadas:

Información de Alejandra López Tapia

JIPV