Hombre es Vinculado por Trata de Personas y Explotación de su Nieta en Celaya

Un hombre fue detenido por autoridades de la Fiscalía del Estado de Guanajuato por su probable responsabilidad en el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, cometido en agravio de una víctima de 18 años.

Fue la misma Fiscalía de Guanajuato, quien informó sobre la detención de Ernesto 'N', de 67 años de edad, después de que se denunciará por este tipo de actos sobre una menor de edad, tratándose de su nieta en esta situación.

Lo anterior después de que en audiencia, el Ministerio Público presentó pruebas técnicas, científicas y de análisis especializado, que revelan un patrón de conducta mediante el cual el imputado habría obtenido beneficios económicos explotando a la víctima.

Ante ello, fue el mismo Juez, quien valoró cada uno de los elementos y determinó imponer prisión preventiva oficiosa contra el hombre que presuntamente explotaba sexualmente a su familiar.

De acuerdo a información de la víctima y de sus familiares, la investigación permitió identificar el modo de operar, gracias al trabajo coordinado de agentes, analistas, peritos y personal especializado en delitos de alto impacto.

Fiscalía logra detenerlo tras realizar la investigación en Celaya, Guanajuato

Asimismo, informó la dependencia estatal que también se realizaron entrevistas con perspectiva de género, dictámenes periciales y diversos informes que reforzaron la solidez del caso para así proceder con la detención del hombre de 67 años de edad.

Tras estás pruebas, ahora el Juez otorga un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que la Fiscalía de Guanajuato continuará fortaleciendo la acusación.

