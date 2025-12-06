Autoridades Aseguraron 450 Mil Litros de Hidrocarburo Presuntamente Robado en Guanajuato

El personal de Seguridad Física de Pemex, en coordinación con la Defensa, Guardia Nacional, Policía Estatal y Policía Municipal, han asegurado gran número de centros de acopio donde las personas que se dedican al robo de combustible han empleado diferentes formas de lograr su objetivo.

Gracias a la constante vigilancia de los tres niveles de gobierno, dónde la FGR tiene una gran responsabilidad, en estos días se han asegurado una gran cantidad de cisternas enterradas.

Villagrán, Silao, Celaya y Cortazar han sido los municipios donde aseguraron el hidrocarburo

En los últimos tres meses se han logrado asegurar alrededor de 450 mil litros de hidrocarburo presuntamente robado en contenedores colocados debajo de la tierra.

Los municipios en los que se han realizado las incautaciones han sido, Villagrán, Silao, Celaya y Cortazar, Guanajuato.

Al momento de los aseguramientos las autoridades acordonan la zona mientras realizan la extracción del hidrocarburo que se han estado evacuando conforme son liberados por integrantes de la Fiscalía General de la República.

Actualmente no se ha informado sobre la detención de personas responsables del presunto robo de hidrocarburo.

Personas de las diversas corporaciones de los tres niveles de gobierno invitan a la ciudadanía a qué denuncie y evite riesgos de una explosión y afecte a las familias.

