Llamada Desata Balacera en CDMX: 3 Claves del Operativo contra Extorsión en la Cuauhtémoc

Un operativo contra la extorsión terminó en balacera y provocó pánico en inmediaciones de la colonia Cuauhtémoc, durante varios minutos las detonaciones se escucharon en los alrededores. “Nunca habíamos presenciado algo así en CDMX”, dijo una vecina.

De acuerdo con las autoridades, luego de fuego cruzado la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), indicó que al menos 6 personas consideradas sospechosas fueron detenidas, se trata de 5 hombres y una mujer.

En cuestión de segundos implementaron un dispositivo para salvaguardar la integridad de los denunciantes, de las demás personas en el lugar y la de ellos mismos, afirmó el titular de SSC, Pablo Vázquez

Los servicios de emergencia se desplegaron en toda la zona, incluso en la parte alta de los inmuebles para tratar de dar con más personas sospechosas relacionadas con el delito de extorsión. Pero, ¿cuáles son las claves de esta balacera?

¿Cuáles son las 3 claves para entender la balacera contra la explosión?

Este caso generó alarma entre los capitalinos, debido a que el ataque armado ocurrió en un horario y zona donde hay gran cantidad de afluencia de peatones y vehículos, debido a que en este punto, cercano al Ángel de la Independencia, hay muchos negocios y oficinas.

1.- La llamada

Las autoridades indicaron que ayer recibieron una denuncia de trabajadores de un negocio donde reportaban una posible extorsión. Las víctimas refirieron que los contactaron para amenazarlos y pedirles dinero.

Por está razón, decidieron implementar un operativo para dar con los presuntos responsables de amedrentarlos. Lo anterior, porque es una prioridad el combate del delito de extorsión y protección a las víctimas.

2.- ¿Cómo ocurrió la balacera en la Cuauhtémoc?

Policías especializados se desplegaron en la zona. En ese punto detectaron a un grupo de personas que iba armado y cumplían con las características de los sospechosos.

Así que uno de los oficiales intervino para llevar a cabo la aprehensión, sin embargo, uno de ellos le disparó en la zona del abdomen. El policía repelió la agresión y en ese instante se desató la ráfaga de balazos.

Se oyen plomazos, los tienen rodeados…esperemos que esto acabe pronto, relató un vecino mientras grababa la balacera en la Cuauhtémoc

En otros videos captados por personas extranjeras que habitan en la zona, se escucha cuando piden resguardarse mientras las detonaciones alertaron a los comerciantes y peatones.

Decenas de policías acudieron a atender la emergencia, mientras que el lesionado fue trasladado de urgencia y referido de inmediato a una cirugía, ya que su herida ponía en riesgo su vida.

Lamentablemente nos asustamos mucho. Nunca habíamos presenciado algo así en la Ciudad de México, aseguró una vecina

3.-¿Qué pasó con los detenidos?

En el operativo contra la extorsión fueron detenidos al menos 4 cuatro hombres de 30, 35, 36 y 54 años de edad, quienes luego de ser aseguradas fueron enviadas a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) ubicadas en la alcaldía Azcapotzalco.

No obstante, los agentes llevaron a cabo otra movilización, debido a que varios de los sospechosos lograron escapar. Durante esas acciones lograron la aprehensión de un hombre y una mujer, quienes también fueron presentados ante la autoridad judicial correspondiente.

Las investigaciones sobre este hecho continuarán, así como la denuncia de las personas que refirieron ser extorsionados para poder trabajar en la CDMX. Los detenidos fueron trasladados a la fiscalía de Investigación de Asuntos Relevantes de la CDMX.

