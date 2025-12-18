Policías Atienden Intento de Feminicidio en Metro Hidalgo; Hombre Pretendió Quemar a la Víctima
Esta noche, servicios de emergencia atienden a una mujer con lesiones luego de que fuera agredida por un hombre que intentó quemarla
Esta noche, jueves 18 de diciembre 2025, se registró un intento de feminicidio afuera del Metro Hidalgo, por donde se encuentra la iglesia de San Hipólito en la alcaldía Cuauhtémoc.
- El agresor intentó quemar a la víctima, quien ya es atendida.
De acuerdo con los primeros reportes, la mujer estaba con sus dos hijos, menores de edad, y un hombre, quien le rocío tíner a la víctima y pretendió prenderle fuego. Luego golpeó a los niños por lo que ya son atendidos en una ambulancia.
Los servicios de emergencia llegaron hasta el lugar para atender a la mujer y a los menores, en tanto, la policía busca al agresor a través de la Cámaras del C5.
- Se presume que la mujer y sus hijos son personas en situación de calle, sin que hasta el momento las autoridades hayan emitido un comunicado sobre la situación de las víctimas.
