Esta noche, servicios de emergencia atienden a una mujer con lesiones luego de que fuera agredida por un hombre que intentó quemarla

Policías Atienden Intento de Feminicidio en Metro Hidalgo; Hombre Pretendió Quemar a la Víctima

Policías Atienden Intento de Feminicidio en Metro Hidalgo; Hombre Pretendió Quemar a la Víctima. Foto: N+

Esta noche, jueves 18 de diciembre 2025, se registró un intento de feminicidio afuera del Metro Hidalgo, por donde se encuentra la iglesia de San Hipólito en la alcaldía Cuauhtémoc.

  • El agresor intentó quemar a la víctima, quien ya es atendida.

De acuerdo con los primeros reportes, la mujer estaba con sus dos hijos, menores de edad, y un hombre, quien le rocío tíner a la víctima y pretendió prenderle fuego. Luego golpeó a los niños por lo que ya son atendidos en una ambulancia. 

Los servicios de emergencia llegaron hasta el lugar para atender a la mujer y a los menores, en tanto, la policía busca al agresor a través de la Cámaras del C5. 

  • Se presume que la mujer y sus hijos son personas en situación de calle, sin que hasta el momento las autoridades hayan emitido un comunicado sobre la situación de las víctimas. 

