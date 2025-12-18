“Eran Campeones”: Así Fue el Último Juego de los Beisbolistas que Murieron en Avionazo de Toluca
N+
Los beisbolistas que perdieron la vida en el accidente de la avioneta en Toluca se proclamaron campeones un día antes de la tragedia; así fue su último juego
COMPARTE:
El accidente de una avioneta en Toluca, Edomex, terminó abruptamente con la vida de 10 personas, incluidos menores de edad. En la aeronave viajaba una familia de beisbolistas, quienes un día antes se habían coronado como campeones de la Liga Única de Béisbol de Azcapotzalco.
Según los primeros reportes, los integrantes de la familia pertenecían al equipo Sultanes de Azcapotzalco, además de ser grandes apasionados del deporte e impulsores del béisbol en la Ciudad de México.
Noticia relacionada: Localizan Caja Negra de Avioneta Cessna Citation III, que se Desplomó en Toluca, Edomex
La Liga Única de Béisbol de Azcapotzalco se une a la pena que embarga a las familias Gómez Soriano, Gómez Ruiz y Gómez Buenfil, indicaron en un mensaje
La Liga dio a conocer ocho nombres de las personas que viajaban a bordo de la avioneta que partió de Acapulco, Guerrero, y se desplomó cerca del Aeropuerto Internacional de Toluca:
- Raúl Gómez Ruiz
- Raúl Gómez Buenfil
- Olga Janine Buenfil Cardone
- Ilse Lizeth Hernández Téllez
- Gustavo Palomino Olet
- Ximena (menor de edad)
- Raúl (menor de edad)
- Natalia (menor de edad)
¿Cómo fue el último juego de beisbolistas que murieron en el accidente de avioneta en Toluca?
Un día antes del accidente que conmocionó a los habitantes del Edomex, los beisbolistas jugaron con todo en el Deportivo Reynosa, ubicado sobre el Eje 5 Norte, en la alcaldía Azcapotzalco.
Sus rivales eran los Rangers, con quienes durante más de dos horas se enfrentaron acaloradamente en el diamante.
¡Vamos sultanes!, gritaban en las gradas
Al finalizar el encuentro, los Sultanes de Azcapotzalco se llevaron el campeonato con seis carreras a una. Los aplausos ante tal esfuerzo conmovieron a los asistentes en el campo y a través de redes sociales donde se transmitió el partido.
En el accidente también fallecieron el piloto Juan Carlos Olivares Casas, de 61 años de edad, así como el copiloto Walding Sánchez Manzano, de 72 años. Las investigaciones sobre el avionazo continúan y se espera que en los próximos días haya avances, luego del análisis del contenido de la caja negra de la aeronave.
Historias recomendadas:
- Accidente Metrobús CDMX Hoy: Conductor Queda Prensado Tras Choque con Unidad de la Línea 2
- Captan a Mujeres y Niños Usando Escaleras de Línea 7 del Metro CDMX como Resbaladilla
EPP