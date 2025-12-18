Oler Flatulencias Previene el Alzheimer y Aumenta Capacidad Cerebral, Según Nuevo Estudio

¿Quién diría que para aumentar la capacidad cerebral y prevenir el Alzheimer basta con oler las flatulencias? Esto lo reveló un nuevo estudio.

De acuerdo con investigadores de Johns Hopkins Medicine, el sulfuro de hidrógeno, compuesto químico con olor a huevo podrido, como el de las flatulencias, podría proteger a las células cerebrales envejecidas del deterioro cognitivo y el Alzheimer.

Así lo explica el doctor Bindu Paul, profesor asociado del centro médico Johns Hopkins Medicine y coautor del estudio, publicado en The Proceedings of the National Academy of Sciences.

Nuestros nuevos datos vinculan firmemente el envejecimiento, la neurodegeneración y la señalización celular mediante sulfuro de hidrógeno y otras moléculas gaseosas dentro de la célula

¿Cómo se descubrió que las flatulencias ayudan al cerebro?

Los investigadores utilizaron ratones modificados genéticamente que imitan la enfermedad de Alzheimer humana. Inyectaron a los ratones un compuesto transportador de sulfuro de hidrógeno llamado NaGYY, que libera lentamente las moléculas de gas por todo el cuerpo.

Después de 12 semanas, los científicos analizaron los cambios en la memoria y la función motora de los ratones, y los resultados revelaron una asombrosa mejora de la función cognitiva y motora en 50% en comparación con los ratones no tratados.

Los roedores que recibieron el tratamiento con sulfuro de hidrógeno, también conocido como ácido sulfhídrico, fueron más activos físicamente y mostraron mejor memoria; esto se mencionó en la investigación. En la investigació se lee:

Los resultados demostraron que las consecuencias conductuales de la enfermedad de Alzheimer podrían revertirse mediante la introducción de sulfuro de hidrógeno.

¿Las flatulencias del cuerpo mejoran la salud?

El cuerpo humano crea de forma natural pequeñas cantidades de sulfuro de hidrógeno (flatulencias) para ayudar a regular las funciones corporales.

Investigaciones previas han demostrado que las flatulencias femeninas tienen una concentración significativamente mayor de sulfuro de hidrógeno que los gases masculinos, lo que significa que los gases femeninos tienden a tener un olor más intenso que los masculinos.

Sin embargo, los niveles de sulfuro de hidrógeno disminuyen con la edad. En pocas palabras, oler flatulencias podría ser benéfico; estos resultados abren nuevas puertas al desarrollo de fármacos que combatirán el Alzheimer.

¿Qué se sabe del nuevo estudio sobre flatulencias y proteger el cerebro?

Los investigadores examinaron el efecto del ácido sulfhídrico (H₂S), el gas que causa el olor a "huevo podrido" en los gases, sobre el cerebro envejecido en un modelo de Alzheimer.

Su conclusión dice que en niveles bajos y controlados, el sulfuro de hidrógeno puede proteger las células cerebrales y ralentizar procesos similares al Alzheimer.

Esto no significa que debes oler gases intencionalmente, y tampoco exponerse a altas concentraciones, porque puede ser tóxico.

En un estudio publicado en 2021 en PNAS, investigadores de Johns Hopkins crearon un modelo murino de Alzheimer:

Los ratones fueron modificados genéticamente para que sus cerebros imitaran los cambios característicos del Alzheimer en humanos.

Recibieron tratamiento con NaGYY, una molécula donante que libera gradualmente sulfuro de hidrógeno en las células.

No se trataba de "oler gas", sino de una sustancia farmacéutica controlada inyectada en el cuerpo.

