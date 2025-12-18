Sospechoso de Tiroteo en la Universidad de Brown, en EUA, es Hallado Muerto en un Almacén

El sospechoso de matar a dos personas y de herir a varias más en la Universidad Brown, identificado como Claudio Neves Valente —de 48 años—, fue encontrado muerto este jueves 18 de diciembre en un almacén de Nueva Hampshire, informó Óscar L. Pérez, jefe de la policía de Providence, Rhode Island.

Se cree que el sospechoso murió por una herida de bala autoinfligida, según una persona familiarizada con el asunto consultada por la agencia AP.

Los investigadores creen que el hombre es responsable tanto del tiroteo en Brown como del asesinato de un profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), quien recibió un disparo mortal en su casa de Brookline el lunes, según el funcionario. Las autoridades no han confirmado formalmente la conexión entre ambos tiroteos.

