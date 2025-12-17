El cometa 3I/ATLAS estará en su momento de mayor cercanía a la Tierra el próximo 19 de diciembre. A medida que se acerca a nuestro planeta, se ha resuelto uno de los mayores misterios sobre este objeto interestelar: su verdadero tamaño.

Determinar el diámetro de 3I/ATLAS representa un desafío debido a la gruesa coma que envuelve al núcleo del cometa.

representa un desafío debido a la gruesa coma que envuelve al del cometa. El cometa 3I/ATLAS viaja a más de 200 mil kilómetros por segundo en su camino de salida del sistema solar.

viaja a más de 200 mil kilómetros por segundo en su camino de salida del sistema solar. 3I/ATLAS es visible actualmente desde la Tierra con telescopios o binoculares antes del amanecer.

¿Qué tamaño tiene el cometa 3I/ATLAS?

Un cometa se compone de tres grandes secciones:

El núcleo , que es la sección rocosa.

, que es la sección rocosa. La coma , que es la nube de gases que suele rodear al núcleo.

, que es la nube de gases que suele rodear al núcleo. La cola, que es la larga estela de materia que desprende el cometa a su paso.

Aunque los científicos han estudiado ya ampliamente la cola de 3I/ATLAS, aún hacen falta análisis más profundos sobre su núcleo. El estudio de esta parte del cometa ha resultado difícil debido a su brillante coma.

Ahora, el astrónomo Toni Scarmato ha publicado un nuevo estudio donde dilucida el posible tamaño del núcleo de 3I/ATLAS. El investigador italiano propone utilizar una técnica conocida como remuestreo bicúbico para calcular cómo se distorsionan las imágenes del cometa captadas por nuestro telescopio.

Según explica en el artículo publicado en el repositorio ArXiv, el cometa tendría un radio máximo de 2.8 kilómetros. Es decir, 3I/ATLAS tendría un diámetro máximo de 5.6 kilómetros. Esta medición coincide con otras interpretaciones de los datos recabados por el telescopio espacial Hubble.

El cometa 3I/ATLAS viaja a 220 mil kilómetros por hora. Foto: NASA

El cometa 3I/ATLAS y el principio coperniciano

Para agradable sorpresa de muchos astrónomos, el cometa 3I/ATLAS ha resultado ser muy semejante a los cometas del sistema solar. Aunque tiene una edad superior a nuestra estrella, calculada en hasta 10 mil millones de años, y provenga de una esquina apartada del cosmos, el cometa tiene un comportamiento idéntico al de los demás cuerpos que cruzan regularmente nuestros cielos.

Al respecto, el astrobiólogo Jason Wright, de quien hemos hablado en N+, ha señalado que 3I/ATLAS no ha mostrado ningún comportamiento extravagante. En su blog, el científico, que ha desmentido a Avi Leob, señaló:

Los científicos planetarios tienen una expresión: ‘Los cometas son como gatos. Tienen cola y hacen lo que les da la gana’, lo que significa que no obedecen ninguna regla de comportamiento consistente, excepto que todos tienen cola.

Este comportamiento “normal” de 3I/ATLAS confirma el llamado principio de Copérnico, que sostiene que en el universo no existen los observadores privilegiados. Según se desprende de este principio, la Tierra no ocupa un lugar especial en el cosmos.

El principio fue acuñado por el astrónomo Hermann Bondi a mediados del siglo XX para explicar la influencia de las ideas de Copérnico, quien desmintió que la Tierra fuese el centro del universo. Aun a mediados del siglo XX, se dudaba, por ejemplo, si habría agua afuera del planeta Tierra.

El cometa 3I/ATLAS tiene un núcleo máximo de 5.6 kilómetros de diámetro. Foto: Observatorio Gemini

En las décadas subsecuentes se descubrió agua en la Luna, en Marte y en satélites. Ahora sabemos que 3I/ATLAS tiene, además de dióxido de carbono, una gran presencia de agua, lo que confirma que, incluso en las áreas más lejanas del cosmos, el agua está presente en grandes cantidades.

Se puede afirmar que el sistema solar en que nació 3I/ATLAS no es fundamentalmente distinto del nuestro. Incluso, estudios han señalado cómo algunas reacciones químicas indispensables para la vida también estuvieron presentes en la composición del cometa 3I/ATLAS, lo que reitera que el planeta Tierra no es un sitio privilegiado del universo.

El acercamiento y la despedida de 3I/ATLAS

El cometa 3I/ATLAS tendrá su punto de mayor acercamiento a la Tierra el próximo 19 de diciembre. Durante este punto, el llamado perigeo, el cuerpo interestelar se ubicará a una distancia de 270 millones de kilómetros de nuestro planeta.

El cometa 3I/ATLAS tendrá su mayor acercamiento a la Tierra el 19 de diciembre. Foto: NASA

Actualmente, el cometa 3I/ATLAS es visible desde la Tierra. Aunque no se le puede ver a simple vista, sí se le puede admirar con un telescopio o con binoculares durante las madrugadas, antes del amanecer.

Será visible hasta la primavera boreal del 2026, cuando se acerque a Júpiter, a una velocidad superior a los 220 mil kilómetros por hora. Después de que pase junto al planeta gigante, abandonará nuestro sistema solar lentamente y no volverá a ser visto nunca.

