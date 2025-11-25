¿Cuánto Cuesta la Visa Americana en Nueva Embajada de Estados Unidos? Precio Actualizado 2025

A partir del 24 de noviembre de 2025, las entrevistas consulares para la Visa Americana se realizan en la nueva sede de la Embajada de Estados Unidos en México, luego de que ésta se mudó a la colonia Irrigación en la alcaldía Miguel Hidalgo, pero ¿tiene el mismo costo para los mexicanos este trámite que cuando se hallaba sobre Reforma?, en N+ te explicamos.

En días anteriores, la Embajada de Estados Unidos en México comunicó un cambio en sus instalaciones en México. Tras más de seis décadas de operar sobre Paseo de la Reforma, cambió de sede a la esquina de la Casa de Moneda y Calzada Legaria.

Dado que muchas personas ya tenían agendadas sus citas consulares para el trámite de la visa, aclaró que a partir del lunes se recibiría a los solicitantes en las nuevas instalaciones. Aquellos que buscan ingresar al Consulado deben acercarse a la entrada ubicada en Casa de Moneda y Legaria, mientras que quienes buscan la Embajada de Estados Unidos deben entrar por Angostura 225.

Dado que la Embajada de Estados Unidos no cuenta con estacionamiento, se ha recomendado a los solicitantes acudir en transporte público, por lo que te compartimos rutas y avenidas cercanas.

Es importante que los solicitantes no acudan con celulares, tabletas, audífonos o relojes inteligentes, dado que no se les permitirá el ingreso con estos objetos. Ten en cuenta que tampoco cuenta con resguardo, por lo que vale la pena dejarlos a salvo en casa.

¿Cuánto cuesta la visa americana 2025 en la Nueva Embajada?

Lo que resta de este año continúa vigente la tarifa publicada por la Embajada de Estados Unidos en México en junio de 2023, donde se indicaba que el Departamento de Estado estableció los costos de las visas de no-migrante para extranjeros.

De modo que el precio actualizado de la visa americana por negocios o turismo (B1/B2 y BCCs) es de 185 dólares (alrededor de 3,401.86 pesos mexicanos, al tipo de cambio del día). Tarifa de procesamiento de solicitud de visa que no es reembolsable.

Si bien este año se había indicado que el costo del trámite subiría a 485 dólares en octubre por la nueva tarifa aplicada por el Plan Fiscal de Donald Trump. Tras el cierre de Gobierno que vivió Estados Unidos días atrás, la Embajada de Estados Unidos no actualizó el costo del trámite.

Cuando el costo incremente, la Embajada de México en Estados Unidos será el ente encargado de comunicar el nuevo costo del trámite para mexicanos. Éste se debería poder consultar en sus redes sociales y sitio web.

¿Dónde pagar la Visa Americana en México?

Desde julio de 2025, la Embajada de Estados Unidos en México comunicó la incorporación de nuevos métodos de pago para los solicitantes de visa.

En efectivo en los bancos Scotiabank o Banco del Bajío

Por transferencia electrónica a través del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancario (SPEI) desde cualquier banco.

