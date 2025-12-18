Maduro Llama a Militares de Colombia a 'Unión Perfecta'; Petro Exige No Dé Órdenes 'Dictaduras'

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, insistió hoy jueves 18 de diciembre de 2025, en su llamado a los militares de Colombia a unirse al pueblo y la Fuerza Armada venezolana para defender la soberanía "como un solo Ejército", en un contexto marcado por el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe, rechazado tanto por Caracas como por Bogotá.

Así lo expresó Maduro en un acto de entrega de las obras de rehabilitación de un sistema de metrocable (teleférico) en Caracas, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Le hice un llamado a los pueblos de Colombia, a los militares de Colombia, a la patria de Colombia a unirse al pueblo de Venezuela, a defender la soberanía como un solo ejército, como un solo pueblo y hoy ratifico el llamado a la unión para la defensa del derecho a la paz

Petro exige a Maduro que no dé ordenes e insiste en que “no apoya dictaduras”

Nicolás Maduro sostuvo que "nadie lo va a sacar" de esa idea, que ya lo había anunciado el miércoles, porque, añadió, si un día Colombia fuera agredida, Venezuela la defendería sin "dubitación".

Este jueves, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, le respondió a Maduro que no debe dar órdenes a los militares de la nación andina y que la única manera de que estos dos países se unan es con "el poder constituyente y la soberanía popular”.

Mientras eso no pase nadie puede dar órdenes al otro Ejército, yo no puedo ordenarle al Ejército de Venezuela nada ni allá pueden darle órdenes al Ejército de Colombia

De esta forma Gustavo Petro rechazó la invitación que hizo Nicolás Maduro a que los militares colombianos se unieran a proteger la soberanía de Venezuela “insistiendo en que no apoya dictaduras”.

El mandatario colombiano precisó que la única organización armada binacional, "integrada por venezolanos y colombianos, se llama ELN (Ejército de Liberación Nacional)".

Petro calificó al ELN como "enemigo de Colombia, Venezuela y enemigo de Latinoamérica", y aseguró que su accionar violento, especialmente en regiones como el Catatumbo, fronteriza con Venezuela, ha tenido un impacto directo en el aumento de homicidios.

