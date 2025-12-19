Agentes del INM Bajo Investigación por Presuntos Abusos a Connacionales en Puente de Matamoros

El Instituto Nacional de Migración informó que ya se encuentran bajo investigación dos agentes migratorios que aparecen en un video difundido en redes sociales, en el que presuntamente cometen actos contrarios a la ley en agravio de connacionales que se encontraban en tránsito hacia México.

De acuerdo con una tarjeta informativa emitida por la Secretaría de Gobernación, los hechos habrían ocurrido la noche del pasado 16 de diciembre en las oficinas del puente internacional Puerta México, pertenecientes a la representación local del INM en Matamoros, Tamaulipas.

La dependencia federal detalló que los agentes señalados fueron separados de sus funciones de manera inmediata y el caso fue turnado al Órgano Interno de Control, con el objetivo de deslindar responsabilidades conforme a la ley.

Asimismo, el INM presentó las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR), no solo contra los agentes involucrados, sino también contra quienes resulten responsables durante el desarrollo de las investigaciones.

Gobierno de México Rechaza Conducta Cometida en Matamoros

En el comunicado, el Gobierno de México y el Instituto Nacional de Migración reiteraron su rechazo categórico a cualquier conducta ilegal cometida por servidores públicos, en especial aquellas que vulneren los derechos de connacionales u otras personas, y reafirmaron su política de cero tolerancia a la impunidad.

Las autoridades aseguraron que se dará seguimiento puntual al caso y que se actuará conforme a derecho para garantizar el respeto a la legalidad y a los derechos humanos.

