Revisiones del ICE Generan Preocupación Entre Paisanos que Regresan a México en Caravana

Las revisiones migratorias realizadas por agentes del ICE en Estados Unidos generan preocupación entre paisanos que regresan a México en caravana. El alcalde de Río Verde, Arnulfo Arriola, informó que durante el trayecto desde la Unión Americana se han presentado situaciones complicadas para los connacionales.

Sorpresivamente llega ICE; sí son cosas que ahorita, pues lamentablemente suceden con nuestros benditos paisanos y empiezan a ver situaciones que no debería de haber y estamos con una impotencia y tristes y enojados y de todo porque, pues, queremos apoyar, queremos ayudar y estando de aquel lado, pues eso es muy difícil, ¿verdad? Arnulfo Urbiola, alcalde Río Verde, San Luis Potosí

Tras cruzar a territorio mexicano, las autoridades municipales señalaron que se mantiene coordinación con instancias federales y consulados en el caso de Río Verde; todos los paisanos lograron cruzar sin detenciones.

De Rio Verde de nuestro municipio vienen todos; no sé si de los demás municipios hay algún detenido, pero de Rio Verde vienen todos. Les dimos la atención personalizada a todos. Arnulfo Urbiola, alcalde Río Verde, San Luis Potosí

Bueno, eso sí, está ICE aquí en la pasada revisando los paisanos y han arrestado algunos; no sabemos por qué, pues cada quien viene en su carro. Emma Ríos, viaja de Houston, Texas

Autoridades reiteraron el llamado a los paisanos a viajar informados y acompañados, ante el incremento de revisiones migratorias en los cruces fronterizos de Estados Unidos con México.

Caravana Migrante Potosina 2025 Llega a Tamaulipas

Decenas de familias cruzaron por la frontera de Matamoros con destino a San Luis Potosí como parte de la caravana migrante potosina 2025, apoyados con diversas dependencias para brindarles seguridad en su ingreso y tránsito por el país.

Con el objetivo de visitar a su familia, su ciudad natal y pasar las fiestas decembrinas en México, los paisanos recorren varios kilómetros hasta llegar a la frontera y poder cruzar a suelo mexicano.

De acuerdo a las autoridades, se estima que por la frontera de Matamoros crucen cerca de 300 vehículos con destino a San Luis Potosí, familias que han encontrado por este municipio la mejor opción para llegar a su destino en esta temporada festiva.

