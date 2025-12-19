Canadá Emite Alerta de Viaje No Esencial a Tamaulipas por Violencia; Excepto a Tampico

Autoridades de Canadá emitieron una alerta regional en la que recomiendan evitar viajes no esenciales a Tamaulipas, debido a los altos niveles de violencia y la presencia de grupos del crimen organizado en diversas zonas de la entidad.

De acuerdo con el aviso, Tamaulipas se encuentra dentro de la lista de estados mexicanos considerados de riesgo, con la única excepción de la ciudad de Tampico, la cual no está incluida en la recomendación restrictiva. La advertencia señala que, fuera de este municipio del sur del estado, las condiciones de seguridad representan un riesgo para los visitantes.

La alerta forma parte de una evaluación más amplia que abarca a múltiples entidades del país, particularmente aquellas ubicadas en regiones fronterizas o con antecedentes recientes de hechos violentos. En el caso específico de Tamaulipas, la recomendación subraya la necesidad de extremar precauciones, especialmente en traslados por carretera y en zonas donde se han registrado incidentes relacionados con la delincuencia organizada.

La Ciudad de Tampico Queda Fuera de Alerta de Viaje

Aunque el aviso no detalla municipios específicos dentro del estado, la inclusión de Tamaulipas en su totalidad, salvo Tampico, refuerza la percepción de riesgo en gran parte del territorio, particularmente en áreas del norte y centro de la entidad.

Las autoridades exhortan a quienes tengan planeado viajar a Tamaulipas a reconsiderar desplazamientos que no sean estrictamente necesarios, mantenerse informados a través de fuentes oficiales y seguir las recomendaciones de seguridad vigentes.

