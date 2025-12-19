Inicio Nacional Seguridad Caso 'La Barredora': Niegan Amparo a Hernán "N", Exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco

Caso 'La Barredora': Niegan Amparo a Hernán "N", Exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco

Jueza federal niega amparo al exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, quien interpuso la demanda en contra del auto de vinculación a proceso y la prisión preventiva justificada

El exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán "N". Foto: Cuartoscuro

Una jueza federal le negó el amparo al exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán "N", quien interpuso la demanda en contra del auto de vinculación a proceso y la prisión preventiva justificada que un juez de control de Tabasco le dictó el pasado 23 de septiembre de 2025.

Información en desarrollo...

