Caso 'La Barredora': Niegan Amparo a Hernán "N", Exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco
Jueza federal niega amparo al exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, quien interpuso la demanda en contra del auto de vinculación a proceso y la prisión preventiva justificada
Una jueza federal le negó el amparo al exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán "N", quien interpuso la demanda en contra del auto de vinculación a proceso y la prisión preventiva justificada que un juez de control de Tabasco le dictó el pasado 23 de septiembre de 2025.
Información en desarrollo...