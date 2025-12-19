Reaparece la Marta Pescadora, Mamífero que Llevaba Más de un Siglo sin Ser Visto

Una cámara en un bosque de Cleveland captó a una marta pescadora, un mamífero que llevaba más de un siglo sin ser visto en la zona. Concretamente, no se tenían registros de este animal en el condado de Cuyahoga, en Ohio, desde el siglo XIX.

También conocido como pecán, este mamífero carnívoro sigue siendo común en la parte septentrional de América del Norte, aunque su hábitat se ha reducido.

Noticia relacionada: Tigre de Java No Estaría Extinto según Nueva Evidencia

Conocido con el nombre científico de Pekania pennantii, el pecán es un mamífero común en los bosques septentrionales de Norteamérica. Está presente desde California, en la Sierra Nevada, hasta Quebec, al extremo oriente de Canadá.

Este animal también tiene presencia en Alaska, las planicies centrales de Canadá y en el norte de Nueva Inglaterra. No obstante, ha visto cómo su hábitat se ha reducido en el último siglo debido a la actividad humana.

De ahí la sorpresa entre biólogos y ambientalistas ante la reaparición del pecán en Cleveland, Ohio. Una cámara captó une ejemplar de la marta pescadora en uno de los parques del sistema Cleveland Metroparks.

Esfuerzos de conservación permiten regreso de la marta pescadora a Cleveland

Según informó la organización, el avistamiento fue hecho a principios del 2025. En el comunicado se lee que esta especie no había sido vista en el condado de Cuyahoga desde el siglo XIX:

La División de Vida Silvestre de Ohio confirmó que este avistamiento en Cleveland Metroparks es el primer registro en el condado de Cuyahoga desde que la especie desapareció originalmente en el siglo XIX.

Cabe señalar que esta especie está catalogada como de “interés especial” por el Departamento de Recursos Naturales de Ohio. Cleveland Metroparks señaló que no es la primera especie considerada como extinta en una región de Ohio que regresa a su hábitat gracias a los esfuerzos de las autoridades ambientales:

El regreso del pecán y otras especies desaparecidas, como nutrias, gatos monteses y cisnes trompeteros, es resultado de los esfuerzos de conservación y resalta la importancia de nuestros bosques, humedales, vías fluviales y áreas naturales saludables en Cleveland Metroparks.

Historias recomendadas: