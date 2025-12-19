Desde la Rosca de Reyes Hasta el Pavo: Estos Son Todos los Días Feriados del 2026 en México

Ya huele al año nuevo 2026 y con ello es necesario conocer las fechas de todos los días feriados del siguiente año en México, desde la rosca de reyes hasta el pavo.

De acuerdo con el Artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), en México existen siete días de descanso obligatorio, además de otros días festivos.

Jueves 1 de enero : Año Nuevo

: Año Nuevo Lunes 2 de febrero : Día de la Constitución. El festivo del 5 de febrero se traslada al día lunes 2

: Día de la Constitución. El festivo del 5 de febrero se traslada al día lunes 2 Lunes 16 de marzo : natalicio de Benito Juárez. El festivo del 21 de marzo se pasa al lunes 16

: natalicio de Benito Juárez. El festivo del 21 de marzo se pasa al lunes 16 Viernes 1 de mayo : Día del Trabajo y es un feriado de puente

: Día del Trabajo y es un feriado de puente Miércoles 16 de septiembre : Día de la Independencia de México

: Día de la Independencia de México Lunes 16 de noviembre : Día de la Revolución Mexicana, por el 20 de noviembre

: Día de la Revolución Mexicana, por el 20 de noviembre Viernes 25 de diciembre: Navidad.

¿Planean incluir un nuevo feriado al calendario 2026?

Debido a que se realizará el Mundial de Futbol 2026, las autoridades mexicanas contemplan la posibilidad de añadir un día de asueto y este podría ser el próximo 11 de junio de 2026, cuando sea la inauguración.

Cabe recordar que al calendario 2026 se le sumarán, a su vez, el Viernes Santo o el Día de Muertos, aunque no son descanso obligatorio se les considera días de descanso.

¿Cuándo es el regreso a clases de vacaciones decembrinas?

Después de las fiestas decembrinas viene el regreso a clases que termina el 6 de enero de 2026, con el Día de Reyes, pero oficialmente el regreso de los alumnos será días después, porque hay actividades para docentes, el 7 de enero se llevará a cabo el Taller Intensivo para personal con funciones de dirección, los días 8 y 9 de enero se dedicarán al Taller Intensivo para docentes y los estudiantes volverán a los salones de clases el lunes 12 de enero de 2026.

¿Qué pasa si se trabaja un día feriado?

La Ley Federal del Trabajo (LFT) menciona que los días de descanso obligatorio se tratan de fechas festivas en las que no hay obligación de prestar servicios.

Hay nueve feriados, siete se repiten año con año y los otros dos, están relacionados con los procesos electorales y la transmisión del Poder Ejecutivo.

Se contempla el derecho a un salario doble adicional a la remuneración ordinaria. Así se explica en la Ley Federal del Trabajo, según el artículo 73 de la Ley Federal del Trabajo.

Los trabajadores no están obligados a prestar servicios en sus días de descanso. Si se quebranta esta disposición, el patrón pagará al trabajador, independientemente del salario que le corresponda por el descanso, un salario doble por el servicio prestado

