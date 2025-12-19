¿Ciudades Sede del Mundial 2026 en México, Entre las Más Peligrosas? Esto Dice Alerta de Canadá

La llegada del 2026 nos acerca a uno de los eventos deportivos más esperados: el Mundial de futbol de la FIFA, que en esta ocasión tendrá tres países sede, para lo que se han estado preparando en cuestión de infraestructura y seguridad; sin embargo, recientemente, Canadá actualizó su alerta de viaje. Aquí te decimos en qué nivel de riesgo están Ciudad de México (CDMX); Guadalajara, Jalisco; y Monterrey, Nuevo León, ciudades mexicanas donde habrá partidos de la Copa del Mundo.

Alerta de viaje para México

En la nueva alerta de viaje que lanzó Canadá, México sigue en nivel de riesgo amarillo, lo nuevo ahora es que el Gobierno canadiense agregó mapas en los que señala las zonas con mayor riesgo por actividad criminal y secuestro.

En este artículo nos enfocaremos en las tres ciudades sede del Mundial 2026: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

En la actual alerta de viaje canadiense, el mapa de México se pinta de dos colores: amarillo y anaranjado, donde el primero significa tener cuidado y el segundo, evitar viajes esenciales.

Lista de estados en color naranja:

Chiapas Chihuahua Colima Guanajuato Guerrero Jalisco Michoacán Nayarit Nuevo León Sinaloa Sonora Tamaulipas Zacatecas

Lista de estados en color amarillo:

Aguascalientes Baja California Baja California Sur Campeche Ciudad de México (CDMX) Coahuila Durango Estado de México Hidalgo Morelos Oaxaca Puebla Querétaro Quintana Roo San Luis Potosí Tabasco Tlaxcala Veracruz Yucatán

Mapa de alerta de viaje de Canadá. Foto: Gobierno de Canadá

Alerta de viaje para Ciudad de México

En el caso de CDMX, donde se ubica el Estadio ciudad de México (antes Estadio Azteca), sede de la inauguración del Mundial 2026, Canadá pone en semáforo color amarillo, que quiere decir: “tenga mucho cuidado”.

Cabe destacar que el Estado Ciudad de México será sede de una inauguración del Mundial por tercera ocasión y en 2026, será testigo de cinco partidos, entre ellos el inaugural, evento en el que se enfrentarán México vs Sudáfrica.

Alerta para Jalisco

De acuerdo con la alerta, Canadá pide a sus turistas evitar viajes no esenciales a 13 estados, por “los altos niveles de violencia y crimen organizado” y en el caso de Jalisco, señala mayor riesgo a 50 kilómetros de la frontera con Michoacán, estado en semáforo color naranja.

Y aunque Canadá posiciona dicha zona Jalisco como riesgosa, la ciudad de Guadalajara aparece en el mapa en color amarillo, es decir, donde los viajeros deben tener mayor cuidado.

Recordemos que el Estadio Guadalajara tendrá cuatro partidos del Mundial 2024.

Alerta para Nuevo León

Nuevo León forma parte de los estados en semáforo color anaranjado, por riesgo de crimen organizado y secuestro.

Sin embargo, Canadá excluyó del semáforo naranja a la ciudad de Monterrey, que recibirá a miles de turistas para los tres partidos de la fase de grupos y una eliminatoria en el Estadio Monterrey.

Con información de N+.

RMT