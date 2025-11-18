México Presenta las Mascotas Exclusivas para Promover la Salud en el Mundial 2026: ¿Cuáles Son?

El Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum presentó hoy, 18 de noviembre de 2025, la campaña Mundial Social México 2026, de cara a la Copa del Mundo de la FIFA, de la que nuestro país será sede por tercera vez en la historia, junto con Estados Unidos y Canadá; conoce aquí las mascotas con las que se promoverá la salud en el evento deportivo del año.

¿Cuáles son las mascotas que promoverán la salud en el Mundial 2026?

En el marco del Mundial 2026, la Secretaría de Salud, encabezada por David Kershenobich, dio a conocer cuáles Son las mascotas con las que se promoverá la salud durante la Copa del Mundo del próximo año.

Las mascotas son dos y se llaman: Muuk' y Toj Óol, quienes forman parte del programa de activación física, a través de calentamiento previo a los partidos de futbol.

Muuk' y Toj Óol promoverán la activación, prevención y bienestar de la población, 30 minutos antes de los partidos, en estadios comunitarios y en escuelas del Sistema Educativo Nacional.

Información en desarrollo…

