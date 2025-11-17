“No Vamos a Caer en la Provocación”: Sheinbaum Luego de Violencia en Marcha de la Generación Z

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que pidió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México que investigue a los grupos violentos que participaron en la marcha de la Generación Z, del sábado 15 de noviembre de 2025, y afirmó: “no vamos a caer en la provocación".

En la conferencia mañanera de hoy, 17 de noviembre de 2025, Sheinbaum Pardo subrayó que “no se debe caer en la provocación, porque lo que buscan es estas imágenes de represión (…) Por más compleja que sea la circunstancia, nosotros no reprimimos”.

No debemos caer en la provocación y menos en la violencia.

Condenó que hubo un “grupo muy violento, que se fue contra la Policía de la ciudad”.

La mandataria destacó que en los participantes en la marcha del sábado no llenaron el Zócalo de la Ciudad de México, como hace unos años lo hizo la Marea Rosa, en 2023, y agregó que el domingo hubo más gente en la Plaza de la Constitución por la ceremonia en la que se declaró el danzón como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Ciudad de México.

Subrayó que su administración seguirá “construyendo la paz, con justicia, para eso fuimos elegidos” y añadió que a “la transformación no la detiene nadie. El pueblo de México y la mayoría de los jóvenes están con la transformación”.

Sheinbaum Pardo reiteró su llamado de “no a la violencia”, pues quien la promueve no ayuda al país, no se ayuda a sí mismo y no genera un debate de altura.

Fiscalía de CDMX investigará a grupos violentos en marcha de la Generación Z

Sheinbaum Pardo dijo que pidió "a la fiscal de la Ciudad de México (Bertha Alcalde Luján) que es muy importante que se investigue quiénes son estos grupos. ¿Por qué esta violencia? ¿Están pagados?".

Luego de los actos de violencia que se registraron en el Zócalo de CDMX, por el que varios policías resultaron lesionados, la presidenta Sheinbaum dijo que había muchas mujeres de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y los elementos solo llevaban su escudo: “Iban contra ellos”.

Sin embargo, la mandataria apuntó que si algún policía de la CDMX hizo uso de la fuerza, la Secretaría de Seguridad Ciudadana debe investigar lo que sucedió y aplicar sanciones, de acuerdo a sus propios mecanismos.

Con información de N+.

RMT