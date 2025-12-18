Niegan Amparo para Desbloquear Cuentas a Hijo de Hernán "N", Exsecretario de Seguridad Tabasco

Un juez de distrito de Tabasco negó un amparo a David Hernán Bermúdez, hijo del exsecretario de Seguridad Pública del estado, Hernán "N", quien fue detenido y expulsado desde Paraguay en septiembre pasado.

El juez determinó no desbloquear las cuentas bancarias de David Hernán Bermúdez. En el documento se lee:

La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, por los motivos expresados en el considerando quinto de la presente resolución

En julio, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas de Hernán "N, así como de sus socios, familiares y empresas relacionadas con él, sin embargo, sus hijos han tramitado amparos para poder acceder al dinero.

¿Qué ha pasado con Hernán "N", presunto líder de La Barredora?

Luego de su detención, el exsecretario de Seguridad, y presunto líder del grupo criminal La Barredora, fue enviado al Cefereso 1, El Altiplano, en el Estado de México.

Hernán "N", "El Comandante", fue nombrado secretario de Seguridad Pública de Tabasco en diciembre de 2019 por el entonces gobernador del estado, Adán Augusto López. Incluso se mantuvo en el cargo después de que Adán Augusto fue nombrado secretario de Gobernación en 2021.

¿Qué es La Barredora?

La Barredora es una organización criminal con presencia en Guerrero y la Ciudad de México, presuntamente vinculada con delitos de narcotráfico, extorsión y homicidio. Surgió como una escisión del Cártel de los Beltrán Leyva tras la muerte de Arturo Beltrán en 2009.

