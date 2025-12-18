VIDEO: Adulta Mayor Pisa Mal y Provoca Caos en Línea 1 Metro CDMX; Pasajeros Salen por Ventanas

En la estación Merced de la Línea 1 del Metro CDMX se registró caos y miedo entre los usuarios, esto luego de que, en la ruta que va de Observatorio a Pantitlán, una nube de humo inundara el andén y tuvieran que desalojar los trenes por las ventanas. Una adulta mayor dio un mal paso y originó el incidente; así fue.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron la noche de este miércoles, cuando los pasajeros de la línea rosa reportaron a las autoridades la presencia de humo al interior de la estación.

En redes sociales se dieron a conocer los videos del momento del humo que causó miedo entre los pasajeros, por lo que ante el temor de que ocurriera algo más, comenzaron a salir de los trenes. En las imágenes se observa cuando algunos de ellos escaparon por las ventanas.

El personal del Metro ayudó a las personas a desalojar la estación Merced, con la finalidad de conocer el origen de la humareda y con ello, evitar cualquier otro incidente. Posteriormente, informaron los detalles de lo ocurrido en la Línea 1 del Metro CDMX.

¿Cómo inició el caos en la estación Merced de la Línea 1 del Metro CDMX?

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que el humo fue producto de un cortocircuito debido a que cayó un objeto a la zona de vías, además, refirió que el tren tuvo que ser retirado y enviado al taller para su revisión.

Asimismo, hizo un llamado a los usuarios para evitar la caída de objetos a las vías, ya que estos hechos derivan en retrasos en el servicio de toda la red del transporte.

Este jueves se dio a conocer el video que captó el momento exacto en el que se originó el caos. Una adulta mayor y un paraguas son el punto central del incidente.

La mujer y sus acompañantes se dirigían al tren para abordarlo, pero cuando estaban en las puertas, la señora que va tomada del brazo de una joven y con un paraguas en su brazo izquierdo, al momento de subir se ve un ligero trastabilleo lo que provoca que el artículo caiga entre la separación del andén y el tren.

Presuntamente no avisó que el objeto cayó a las vías, por lo que al iniciar la marcha, ocurrió el cortocircuito.

El Metro CDMX exhorta de manera enfática a las personas usuarias a resguardar adecuadamente sus pertenencias mientras esperan en el andén y al abordar los trenes

La noche de ayer miércoles, en la estación Merced de la Línea 1, un paraguas cayó a la zona de vías y provocó un cortocircuito. Por seguridad, fue necesario desalojar un tren y retirarlo de circulación para su revisión, conforme a los protocolos operativos.

El @MetroCDMX exhorta… pic.twitter.com/bnIaTKg4nz — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) December 18, 2025

