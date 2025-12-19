Así Fue Como Piloto Retuvo Avión en el AICM y Después Se Disculpó: "Me Duele de Corazón" | VIDEO

Un piloto de la aerolínea Magnicharters retuvo un avión en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), según informaron fuentes de seguridad, lo que provocó una movilización de autoridades en la zona; así fue.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron cuando el vuelo 780, que tenía programada la ruta Ciudad de México–Cancún, no salió. Debido al incidente, la operación fue suspendida de manera preventiva.

Lo anterior ocurrió cuando el piloto se negó a continuar con las operaciones habituales y permaneció a bordo de la aeronave, lo que activó las alertas en la terminal aérea. Los pasajeros se molestaron por este hecho y se bajaron de la aeronave.

¿Por qué el piloto retuvo el avión en el AICM?

Luego de estos hechos, las autoridades informaron que el piloto fue identificado como Edgar Macías González. Asimismo, se indicó que la situación comenzó cuando el capitán se dio cuenta de un presunto daño en la puerta del avión.

Entonces, explicó que se bajó a revisar y, al volver, se le notificó que fue despedido.

La maniobra que hice hoy.... me están diciendo que la regué (...) Pero todo tiene un límite, dijo en un video

Detienen al piloto

El capitán involucrado ofreció una disculpa a los pasajeros y les explicó lo sucedido. Refirió que la maniobra se hizo de manera correcta, pero a la aerolínea no le gustó.

Durante su discurso aseveró que no les han pagado sus sueldos ni viáticos desde hace más de 5 meses.

Me duele el corazón (...) no tenemos un sindicato que nos proteja, nada hay

Se sabe que el piloto del vuelo 780 de la ruta Caribe Mexicano fue detenido y puesto a disposición de las autoridades. En tanto, las actividades en el aeropuerto siguieron conforme a los protocolos. La aerolínea está en contacto con los pasajeros para aclarar la situación.

AFAC abre investigación

Luego de darse a conocer estos hechos el AICM informó que el incidente ocurrió a las 15:00 horas, por lo que la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) a través de la Comandancia del Aeropuerto realiza las investigaciones correspondientes.

Con relación al incidente presentado alrededor de las 15:00 horas del día de hoy, en el vuelo GMT 780, con destino a Cancún, la AFAC a través de la Comandancia del Aeropuerto está realizando las investigaciones correspondientes, por lo que en su momento se informará… — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) December 20, 2025

