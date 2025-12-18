Darán de Baja a Hombres y Mujeres de Pensión Bienestar de 30-64 Años: ¿Abrirán Registro en 2026?

Al igual que otros programas, la Pensión Bienestar de 30 a 64 años también tendrá bajas en 2026, por lo que acá en N+ te decimos qué hombres y mujeres ya no podrán cobrar el apoyo de 3,200 pesos y si por esta razón abrirán un nuevo registro el próximo año para que no te agarre por sorpresa.

Antes de terminar el año, la Secretaría de Bienestar ha dado diferentes anuncios para sus beneficiarios, ya que por un lado se confirmó el aumento en las pensiones, pero la mala noticia es que algunos adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años no seguirán cobrando sus apoyos económicos, lo cual también sucederá con personas de 30 a 64 años.

Video. Sheinbaum Destaca Apoyos Directos a Familias, Adultos Mayores y Estudiantes a través de los Programas Bienestar

¿Quiénes dejarán de cobrar Pensión de 30 a 64 años?

Tanto hombres como mujeres serán dados de baja de la Pensión Bienestar de 30 a 64 años, sin embargo no todos serán por los mismos motivos, ya que existen diferentes razones por las que puedes dejar de ser beneficiario de este programa:

Los beneficiarios que cumplan los 65 años de edad en 2026 pasarán automáticamente en el bimestre de su cumpleaños a la Pensión Bienestar de Adultas Mayores y comenzarán a cobrar más de 6,200 pesos al bimestre.

Baja por CURP en estatus de defunción.

Baja por defunción cuando se notifique el fallecimiento del derechohabiente.

Los hombres y mujeres de 30 a 64 años pueden ser dados de baja si se encuentran inconsistencias en sus datos de identificación, en caso de haber entregado documentación falsa, con errores o no tienen sus datos actualizados en RENAPO.

Los beneficiarios son dados de baja en caso de no cobrar su pensión en dos ocasiones consecutivas, además de que no hayan sido localizados en las visitas a domicilio.

Los hombres y mujeres de 30 a 64 años serán dados de baja cuando se haya identificado una duplicidad de registros y cobro simultáneo en el padrón, el registro de menor antigüedad es al que se realizará la retención.

Cuando se detecte alteración o falsificación del documento de medio de pago de la persona derechohabiente.

Cuando el beneficiario o persona auxiliar no se hayan presentado a recoger la Tarjeta del Bienestar.

Por baja voluntaria.

Baja por residencia en el extranjero.

Noticia relacionada. Habrá Baja Masiva en Mujeres con Bienestar 2025: ¿Cómo Checar Estatus y Resultados de Registro?

Cabe señalar que antes de darse la baja de la Pensión Bienestar de 30 a 64 años en 2026, la primera alerta de riesgo es la retención del pago. Si cuatro meses después continúan las irregularidades, la Secretaría suspenderá el apoyo y en caso de que el problema persista se anunciará la baja definitiva.

¿Abrirán registro en 2026?

Sin importar las bajas que se presenten en el programa, la Pensión Bienestar de Hombres y Mujeres de 30 a 64 años suele realizar un registro anual a inicios de año, por lo que es muy probable que las inscripciones comiencen en el primer trimestre de 2026.

Noticia relacionada. ¿Dónde Hay Entrega de Tarjetas de Pensión Bienestar Adultos Mayores en Diciembre 2025? Fechas

De esta manera, mujeres y hombres de 30 a 64 años podrán solicitar la Pensión Bienestar para Personas con Discapacidad, que otorga 3,200 pesos bimestrales, en los siguientes estados que tienen la cobertura para dichas edades:

Baja California

Baja California Sur

Campeche

Chiapas

Colima

Ciudad de México

Estado de México

Guerrero

Hidalgo

Michoacán

Morelos

Nayarit

Oaxaca

Puebla

Quintana Roo

San Luis Potosí

Sinaloa

Sonora

Tabasco

Tamaulipas

Tlaxcala

Veracruz

Yucatán

Zacatecas

Los estados que no otorgan la Pensión Hombres Bienestar de 30 a 64 años son Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y Querétaro, ya que en estas entidades el límite de edad es hasta los 29 años, por lo que si vives en alguno de estos lugares y tienes más de 30 años no podrás hacer el registro.

Historias recomendadas