Bajas en Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 Años: ¿Quiénes Dejarán de Recibir Apoyo en 2026?

Un nuevo año está por comenzar y con él se realizarán bajas en el nuevo programa de la Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años, y acá en N+ te decimos quiénes dejarán de recibir apoyo de 3,000 pesos bimestrales en 2026.

Antes de terminar el año, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, confirmó el aumento en las pensiones de adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres de 60 a 64 años y madres trabajadoras. Sin embargo, no todos podrán cobrar el aumento.

Lista de mujeres que dejarán de recibir pensión de 3,000 pesos

Existen diferentes motivos por los que la Pensión Mujeres Bienestar puede dar de baja a las beneficiarias, de acuerdo con las reglas de operación del programa. Esta es la lista de mujeres que dejarán de cobrar 3,000 pesos en 2026:

Las mujeres que cumplan los 65 años de edad en 2026 pasarán automáticamente en el bimestre de su cumpleaños a la Pensión Bienestar de Adultas Mayores y comenzarán a cobrar más de 6,200 pesos al bimestre.

pasarán automáticamente en el bimestre de su cumpleaños a la Pensión Bienestar de Adultas Mayores y comenzarán a cobrar más de 6,200 pesos al bimestre. Baja por CURP en estatus de defunción.

Baja por defunción cuando se notifique el fallecimiento de la derechohabiente.

cuando se notifique el fallecimiento de la derechohabiente. Las beneficiarias pueden ser dadas de baja si se encuentran inconsistencias en sus datos de identificación , en caso de haber entregado documentación falsa, con errores o no tienen sus datos actualizados en RENAPO.

, en caso de haber entregado documentación falsa, con errores o no tienen sus datos actualizados en RENAPO. Las mujeres de 60 a 64 años son dadas de baja en caso de no cobrar su pensión en dos ocasiones consecutivas, además de que no fueron localizadas en las visitas a domicilio.

son dadas de baja en caso de consecutivas, además de que no fueron localizadas en las visitas a domicilio. La beneficiaria será dada de baja cuando se haya identificado una duplicidad de registros y cobro simultáneo en el padrón, el registro de menor antigüedad es al que se realizará la retención.

y en el padrón, el registro de menor antigüedad es al que se realizará la retención. Cuando se detecte alteración o falsificación del documento de medio de pago de la persona derechohabiente.

de la persona derechohabiente. Cuando la mujer adulta mayor o su persona adulta auxiliar no se hayan presentado a recoger la Tarjeta del Bienestar .

. Por baja voluntaria .

. Baja por residencia en el extranjero. Cuando la derechohabiente realizó el cambio de domicilio y se corresponde con una residencia en el extranjero.

Es importante aclarar que antes de darse la baja de la Pensión Mujeres Bienestar en 2026, la primera alerta de riesgo es la retención del pago. Si cuatro meses después continúan las irregularidades, la Secretaría suspenderá el apoyo y en caso de que el problema persista se anunciará la baja definitiva.

¿Cuánto aumentará la Pensión Mujeres Bienestar en 2026?

El incremento que tendrá el apoyo para mujeres de 60 a 64 años será, al igual que otros programas del Bienestar, por encima de la inflación, que actualmente está en 3.80%, por lo que se espera que sea un ligero aumento.

Actualmente, la Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años paga 3,000 pesos y podría tener un aumento de 114 pesos, es decir que los depósitos en 2026 serían de 3,114 pesos bimestrales, aproximadamente.

Sin embargo, este es solo el cálculo de cómo quedaría el nuevo monto de la pensión para mujeres de 60 a 64 años, ya que la presidenta Claudia Sheinbaum será la encargada de dar a conocer cuánto aumentarán y cómo quedarían los pagos bimestrales el próximo año.

