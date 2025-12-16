Inician Sorteos de CONAVI Hoy: ¿Quiénes Fueron los Primeros Ganadores de Vivienda Bienestar?

Edna Elena Vega Rangel, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de México, y Rodrigo Chávez Contreras, director general de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), realizaron el primer sorteo del programa Vivienda para el Bienestar 2025.

Por ello, acá en N+ te decimos quiénes fueron los primeros ganadores que serán beneficiarios del programa de CONAVI, por lo que podrán adquirir una casa del Bienestar a un precio accesible, por debajo de su costo comercial.

¿Cómo fue el primer sorteo de Vivienda para el Bienestar 2025?

En la Mañanera del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum se realizó el primer sorteo de CONAVI, el cual se llevó a cabo durante una Asamblea en Chignahuapan, Puebla, en la que estuvieron presentes los funcionarios, una interventora de la Secretaría de Gobernación, un notario público, el delegado del Bienestar de Puebla, Rodrigo Abdala y las primeras personas preseleccionados del primer registro.

Noticia relacionada. Vivienda para el Bienestar: ¿Cuándo y Dónde Será el Sorteo de CONAVI con Lista de Beneficiarios?

De acuerdo con Rodrigo Chávez Contreras, director general de CONAVI, en Chignahuapan se construyeron 256 viviendas, de las cuales 51 se destinarán para la renta de jóvenes, mientras que 66 se entregarán de forma directa a adultos mayores y personas con discapacidad, por lo que se sortearán 139 casas.

444 familias se registraron.

Hay 256 viviendas en Chignahuapan.

51 casas se rentarán a jóvenes.

66 se entregarán directamente a adultos mayores y personas con discapacidad.

139 viviendas se sortearán.

A partir de hoy y en los próximos días se realizarán 154 sorteos en diferentes estados del país y para saber si están entre los folios preseleccionados que asistirán a las asambleas para conocer a los ganadores, en estos links puedes consultarlo:

Noticia relacionada. ¿Cómo y Dónde Verificas Estatus de Folio CONAVI? En Este Link Ubicas Sede del Sorteo

¿Quién fue el primer ganador del sorteo de CONAVI?

El primer folio que resultó ganador del sorteo, por lo que pasará a la siguiente instancia del programa de Vivienda para el Bienestar para adquirir una casa a precio accesible fue el número 2501068964.

El resto de ganadores se dará a conocer en las próximas horas y los seleccionados será parte del padrón preliminar de personas beneficiarias para su posterior aprobación por el Comité de Financiamiento de la CONAVI.

Historias recomendadas