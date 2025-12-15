Vivienda para el Bienestar: ¿Cuándo y Dónde Será el Sorteo de CONAVI con Lista de Beneficiarios?
Daniel Zainos N+
Conoce la fecha y lugar donde te corresponde acudir al sorteo y asamblea, para definir las próximas entregas de las casas de Vivienda para el Bienestar
COMPARTE:
La Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) ha dado a conocer que avanza la tercera etapa de Vivienda para el Bienestar, donde se definirá la lista de beneficiarios que continúan en este proceso par poder recibir una casa. Luego de semanas de espera, por fin podrás conocer la fecha y lugar donde se realizarán la asamblea y sorteos. En N+ te explicamos cómo saber cuándo y a dónde te toca acudir para conocer la elección de los beneficiarios finales.
Previamente, te dimos a conocer el link por el que puedes conocer la lista de preseleccionados, además de los detalles de cómo se lleva a cabo la asignación de casas CONAVI.
¿Dónde serán las asambleas y sorteos de CONAVI?
La CONAVI informó que para conocer la lista de beneficiarios validados que avanza a la tercera fase del proceso, es decir, el sorteo.
La conformación de padrones avanza y para que conozcas a dónde debes de acudir para formar parte de las asambleas informativas y el sorteo, debes verificar en la lista de registro si tu folio fue validado.
El listado de preseleccionados de CONAVI se puede consultar en línea en el portal de la Comisión Nacional de Vivienda. En el siguiente link puedes checar las listas: https://www.gob.mx/conavi/documentos/lista-de-registros-segundo-bloque-primera-etapa-que-pasan-a-la-3ra-fase-sorteo
A partir de este 15 de diciembre, podrás consultar tu estatus en el visor ingresando al micrositio: pvb.conavi.gob.mx
¿Cuándo me toca el Sorteo de Vivienda Bienestar?
Las asambleas y sorteos se llevarán a cabo los días 16 y 17 de diciembre 2025. Para conocer el lugar y la fecha en la que te toca acudir a la asamblea, solo debes de seguir los pasos que enlistamos a continuación:
- Ingresa en el micrositio oficial
- Busca la sección de "Ingresa tu folio o tu CURP", que se encuentra en la parte inferior de la página
- Ingresa tu Folio o CURP para buscar tu estatus en el programa
- Si eres uno de los participantes seleccionados, la fecha y hora de la asamblea informativa a la que deberás asistir
Historias recomendadas:
- Uno a Uno: Requisitos para Recoger Tarjeta Bienestar de Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro 2025
- ¿Existe la Alergia al Frío? Estos Son los Factores de Riesgo por Ambiente Gélido
- ¿Cuándo Termina el Registro para la Beca Gertrudis Bocanegra? Fechas Convocatoria Diciembre 2025
DMZ